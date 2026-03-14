Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні
Київ • УНН
Річард Такач порадив прем'єру Словаччини не відвідувати Київ через ризик замаху. Погрози пов'язують із заявами Зеленського щодо Віктора Орбана.
Існує велика ймовірність того, що в Україні є люди, здатні застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це заявив міністр сільського господарства цієї країни Річард Такач, повідомляє УНН із посиланням на словацьке видання Dennik.
Деталі
ЗМІ вказує, що урядовець заявив про це у зв'язку з "погрозами" Президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Вктора Орбана, який блокує кредит ЄС Україні.
Такач додав, що радить прем'єр-міністру не їздити до Києва і взагалі не ступати ногою на українську територію
Контекст
Днями Зеленський висловив сподівання, що Орбан зможе відремонтувати трубопровід "Дружбу" за півтора місяця, "в іншому випадку дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою".
Також Орбан заявив, що українці нібито погрожують його родині, зокрема дітям і онукам.
