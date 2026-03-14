Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні

$44.160.1950.960.02
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1м/с
63%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 20837 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 18204 перегляди
У "Слузі народу" заявили, що близько 40 народних депутатів хочуть достроково скласти мандати13 березня, 16:39 • 10938 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 5726 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo20:08 • 9106 перегляди
Публікації
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo20:08 • 9248 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 18282 перегляди
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 20909 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 23493 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 46142 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Роберт Фіцо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Європа
Реклама
УНН Lite
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo21:04 • 3516 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 5826 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 25660 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 49222 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 31743 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Безпілотний літальний апарат

Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Річард Такач порадив прем'єру Словаччини не відвідувати Київ через ризик замаху. Погрози пов'язують із заявами Зеленського щодо Віктора Орбана.

Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні

Існує велика ймовірність того, що в Україні є люди, здатні застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це заявив міністр сільського господарства цієї країни Річард Такач, повідомляє УНН із посиланням на словацьке видання Dennik.

Деталі

ЗМІ вказує, що урядовець заявив про це у зв'язку з "погрозами" Президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Вктора Орбана, який блокує кредит ЄС Україні.

Такач додав, що радить прем'єр-міністру не їздити до Києва і взагалі не ступати ногою на українську територію

- йдеться у статті.

Контекст

Днями Зеленський висловив сподівання, що Орбан зможе відремонтувати трубопровід "Дружбу" за півтора місяця, "в іншому випадку дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою".

Також Орбан заявив, що українці нібито погрожують його родині, зокрема дітям і онукам.

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"08.03.26, 17:18 • 5349 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Київ