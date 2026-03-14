Словацький міністр заявив про загрозу вбивства Роберта Фіцо в Україні

Існує велика ймовірність того, що в Україні є люди, здатні застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це заявив міністр сільського господарства цієї країни Річард Такач, повідомляє УНН із посиланням на словацьке видання Dennik.

Деталі

ЗМІ вказує, що урядовець заявив про це у зв'язку з "погрозами" Президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Угорщини Вктора Орбана, який блокує кредит ЄС Україні.

Такач додав, що радить прем'єр-міністру не їздити до Києва і взагалі не ступати ногою на українську територію - йдеться у статті.

Контекст

Днями Зеленський висловив сподівання, що Орбан зможе відремонтувати трубопровід "Дружбу" за півтора місяця, "в іншому випадку дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою".

Також Орбан заявив, що українці нібито погрожують його родині, зокрема дітям і онукам.

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"