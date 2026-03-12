$43.980.1150.930.10
BFM TV

Запрошували в Україну - Зеленський розповів, що відбувається у відносинах з Орбаном

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Віктор Орбан спочатку погодився на візит до України, але згодом припинив комунікацію. Зеленський заявив, що прем'єр Угорщини грає на користь москви.

Запрошували в Україну - Зеленський розповів, що відбувається у відносинах з Орбаном

Угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана через його словацького колегу Роберта Фіцо запрошували в Україну до прямого діалогу, але політик не зробив крок назустріч. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Politico, коментуючи позицію угорського уряду щодо України, передає УНН.

Деталі

За його словами, спочатку Орбан погодився на такий візит, однак згодом перестав виходити на зв’язок.

Президент дав зрозуміти, що відсутність подальшої комунікації з боку угорського прем’єра не допомагає двостороннім відносинам і не сприяє предметному діалогу. На думку Зеленського, у нинішніх умовах відкритість до розмови та чітка позиція є важливішими за дипломатичне мовчання, яке лише поглиблює непорозуміння.

Український лідер додав, що деякі дії Орбана свідчать про те, що він фактично грає на користь москви. Президент наголосив, що угорський прем’єр блокує важливі для України рішення та водночас поширює наративи, співзвучні з російською пропагандою, хоча безпосередньої участі у війні не бере.

Глава держави підкреслив, що така позиція Будапешта створює додаткові труднощі для України на міжнародному рівні, особливо в питаннях, де потрібна консолідована підтримка партнерів. Зеленський дав зрозуміти, що йдеться не лише про політичні заяви, а й про конкретні кроки, які впливають на ухвалення рішень на користь України.

Нагадаємо

Дещо раніше Зеленський закликав Європу знайти альтернативні шляхи фінансування через позицію Угорщини. Орбан блокує кошти, зброю та вступ України до Євросоюзу.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Будапешт
Україна