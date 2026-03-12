$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
19:47 • 6690 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 16677 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 25001 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 21286 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 26563 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30513 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36514 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34310 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44799 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121058 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Європі та Україні потрібен “план Б” через дії Орбана - Зеленський

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

Президент закликав Європу знайти альтернативні шляхи фінансування через позицію Угорщини. Орбан блокує кошти, зброю та вступ України до Євросоюзу.

Європі та Україні потрібен “план Б” через дії Орбана - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів розробити "план Б" для забезпечення довгострокового фінансування України, адже кредит у розмірі 90 млрд євро блокує Угорщина, яку очолює союзник путіна Віктор Орбан. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданням Welt та Politico, передає УНН.

Деталі

Нам і Європі, нам усім потрібен цей "план Б". Наші європейські партнери та справжні друзі знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини є "друзями" та "стратегічними партнерами" росії, а також "союзниками" путіна.

Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить сьогодні - він не атакує ракетами чи безпілотниками нашу територію і він не надсилає своїх солдатів, але він блокує фінансування для України, зброю для України та виступає проти вступу України до ЄС

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці нібито погрожують його родині, зокрема дітям і онукам.

Павло Башинський

