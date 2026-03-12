Європі та Україні потрібен “план Б” через дії Орбана - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів розробити "план Б" для забезпечення довгострокового фінансування України, адже кредит у розмірі 90 млрд євро блокує Угорщина, яку очолює союзник путіна Віктор Орбан. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданням Welt та Politico, передає УНН.

Деталі

Нам і Європі, нам усім потрібен цей "план Б". Наші європейські партнери та справжні друзі знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи - сказав Зеленський.

Він зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини є "друзями" та "стратегічними партнерами" росії, а також "союзниками" путіна.

Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить сьогодні - він не атакує ракетами чи безпілотниками нашу територію і він не надсилає своїх солдатів, але він блокує фінансування для України, зброю для України та виступає проти вступу України до ЄС - додав Зеленський.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці нібито погрожують його родині, зокрема дітям і онукам.