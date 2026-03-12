Європі та Україні потрібен “план Б” через дії Орбана - Зеленський
Київ • УНН
Президент закликав Європу знайти альтернативні шляхи фінансування через позицію Угорщини. Орбан блокує кошти, зброю та вступ України до Євросоюзу.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів розробити "план Б" для забезпечення довгострокового фінансування України, адже кредит у розмірі 90 млрд євро блокує Угорщина, яку очолює союзник путіна Віктор Орбан. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданням Welt та Politico, передає УНН.
Деталі
Нам і Європі, нам усім потрібен цей "план Б". Наші європейські партнери та справжні друзі знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи
Він зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини є "друзями" та "стратегічними партнерами" росії, а також "союзниками" путіна.
Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить сьогодні - він не атакує ракетами чи безпілотниками нашу територію і він не надсилає своїх солдатів, але він блокує фінансування для України, зброю для України та виступає проти вступу України до ЄС
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці нібито погрожують його родині, зокрема дітям і онукам.