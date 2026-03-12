Европе и Украине нужен «план Б» из-за действий Орбана - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров разработать "план Б" для обеспечения долгосрочного финансирования Украины, так как кредит в размере 90 млрд евро блокирует Венгрия, возглавляемая союзником Путина Виктором Орбаном. Об этом Зеленский заявил в интервью изданиям Welt и Politico, передает УНН.

Детали

Нам и Европе, нам всем нужен этот "план Б". Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы - сказал Зеленский.

Он отметил, что премьер-министр Венгрии является "друзьями" и "стратегическими партнерами" России, а также "союзниками" Путина.

Он стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Только одного он не делает сегодня - он не атакует ракетами или беспилотниками нашу территорию и он не посылает своих солдат, но он блокирует финансирование для Украины, оружие для Украины и выступает против вступления Украины в ЕС - добавил Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам.