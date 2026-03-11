НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура в письме к Премьер-министру Юлии Свириденко изложили свои предложения по "повышению институциональной способности" НАБУ и САП. УНН проанализировал это письмо.

Письмо было направлено на имя Свириденко 20 ноября 2025 года якобы как результат совещания руководителей этих органов, представителей правительства с послами ЕС по выполнению мер по реализации Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко изложили в письме предложения, которые, по их мнению, повысят эффективность работы антикоррупционных органов. Речь идет об устранении процессуальных препятствий для эффективной деятельности; повышении институциональной способности, создании независимого экспертного учреждения и предотвращении утечек информации.

Очерченные направления на первый взгляд могут показаться вполне логичными, однако, более тщательный анализ каждого из предложенных шагов порождает вопросы.

Например, создание независимого экспертного учреждения для проведения экспертиз в уголовных производствах, которые расследует НАБУ. То есть предлагается создание очередного по счету учреждения судебных экспертов, которые будут работать исключительно на НАБУ. Вопрос финансирования такого учреждения НАБУ, похоже, мало беспокоит.

Также НАБУ и САП недовольны действующим порядком продления сроков досудебного расследования.

"Действующая редакция Уголовного процессуального кодекса Украины в части исчисления, продления и окончания сроков досудебного расследования существенно усложняет эффективное выполнение задач уголовного производства", - говорится в письме.

Кривонос и Клименко предлагают передать право на продление сроков расследования прокурору – таким образом убрав "препятствие" в виде следственного судьи. Также они отмечают нецелесообразность судебного контроля за продлением сроков досудебного расследования. То есть, НАБУ и САП стремятся к полной самостоятельности в определении разумных сроков расследования. Это может породить еще большее затягивание процесса расследования, когда подозреваемые, в худших случаях, годами будут находиться в СИЗО без доказанной вины. А это может породить волну жалоб в ЕСПЧ со стороны таких "заложников" антикоррупционных органов. И, как показывает практика, Европейский суд по правам человека охотно удовлетворяет жалобы на условия содержания и чрезмерное время пребывания в украинских следственных изоляторах, назначая компенсации, которые должны выплачиваться из украинского бюджета.

Не устраивают НАБУ и САП и сроки давности привлечения к уголовной ответственности. По общему правилу, установленному в статье 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им уголовного правонарушения и до дня вступления приговора в законную силу истекли установленные этой статьей сроки (от 2 до 15 лет в зависимости от тяжести уголовного правонарушения). Эта норма вполне соответствует общеевропейской практике, где для некоторых коррупционных преступлений срок давности не превышает 5 лет.

Среди других "новаций", предложенных руководством антикоррупционных органов, есть предложение существенного ограничения публикации в Едином государственном реестре судебных решений определений и решений в рамках производств, которые они расследуют. Детали, как именно это должно ограничиваться, в письме не приводятся, указывается лишь, что некоторые решения должны обнародоваться в определенные сроки, а некоторые должны иметь ограниченный доступ.

В НАБУ не знают, сколько утечек информации допущено детективами - информация руководителя САП противоречит фактам

Недовольны Кривонос и Клименко и недостаточной широтой своих полномочий. Например, они считают недостаточными процессуальные полномочия руководителя САП в производствах в отношении нардепов. Предлагается фактически устранить Генерального прокурора от процесса запуска расследования в отношении нардепов, наделив руководителя САП правом вносить в ЕРДР соответствующие сведения. По мнению представителей антикоррупционных органов, именно отсутствие у главного антикоррупционного прокурора таких возможностей затягивает досудебные расследования в отношении членов парламента.

В НАБУ, в свою очередь, стремятся к независимому урегулированию подследственности и расширению круга должностных лиц, подпадающих под их подследственность. А как же топ-коррупция – именно с ней Национальное бюро и САП призваны бороться? Этот пункт также порождает замечания в разрезе не слишком высокой эффективности работы антикоррупционных органов, которая была подтверждена проведенным в 2025 году аудитом, данные в котором прямо свидетельствуют о том, что дела хоть и открываются, но часто застревают на стадии досудебного расследования, где находятся годами. Также в отчете указывалось, что количество подозреваемых в секторе обороны уменьшилось с 25 (9,7% подозреваемых) в 2023 году до 7 (3% подозреваемых) в 2024 году. Количество обвиняемых в секторе обороны уменьшилось с 19 (8% обвиняемых) в 2023 году до 15 (6% обвиняемых) в 2024 году. Не странная ли статистика для страны в состоянии войны? Такие показатели наталкивают на мысль, что НАБУ следует не расширять круг тех, кто подпадает под подследственность, а пересмотреть приоритеты. Кроме того, поработать над собственной эффективностью, ведь неоднократно указывалось, что именно сотрудники антикоррупционных органов пропускают и нарушают сроки досудебных расследований.

1 производство расследует более 4 детективов, – адвокат заявил о несостоятельности НАБУ эффективно бороться с коррупцией

Еще один интересный момент – Бюро и Антикоррупционная прокуратура очень озабочены финансовым обеспечением судей Высшего антикоррупционного суда. Они предлагают отменить ограничение размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи Высшего антикоррупционного суда. На сегодня такой "фиксированный" прожиточный минимум составляет 2102 гривны, именно от него исчисляется заработная плата судей. По данным 2025 года, она превышала 155 тысяч гривен в месяц.

Прослеживается очевидное стремление уменьшить контроль за своей деятельностью, что может привести к дисбалансу между следствием, прокуратурой и судом. А еще существенно уменьшить прозрачность работы "антикоррупционной триады", которая уже и без того стала чуть ли не закрытым клубом избранных. Конечно, можно спорить и настаивать на необходимости эффективного обеспечения независимости этих органов. Но – стоит ли неэффективная и разбалансированная независимость создания рисков нарушения прав человека? И еще одно, о чем очевидно забыли в НАБУ и САП, - действующий Уголовный процессуальный кодекс принят по требованию Совета Европы и международных партнеров. А значит - нормы, заложенные в нем, возможно, и не идеально, но соответствуют общеевропейским.