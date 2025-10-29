$42.080.01
1 производство расследует более 4 детективов, – адвокат заявил о несостоятельности НАБУ эффективно бороться с коррупцией

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

За 9 месяцев 2023 года НАБУ передало в суд лишь 65 производств, тогда как ГБР – 5879. Это свидетельствует о несостоятельности НАБУ, поскольку на одного детектива приходится 0,2 производства.

1 производство расследует более 4 детективов, – адвокат заявил о несостоятельности НАБУ эффективно бороться с коррупцией

За 9 месяцев этого года от НАБУ в суд поступило фактически только 65 производств с обвинительными актами. Для сравнения, Госбюро расследований за этот же период направило в суд 5879 производств. Такой низкий результат Бюро свидетельствует о полной несостоятельности этого органа, написал известный юрист, адвокат Олег Шрам.

За 9 месяцев в суд с обвинительными актами НАБУ поступило всего 65 производств. 65 производств делим на 287 детективов = 0,2 производства на 1 детектива или 1 производство на 4,4 детектива

– отметил Шрам.

Юрист сравнил низкие показатели НАБУ с Государственным бюро расследований, которое тоже занимается преступлениями должностных лиц. На 97 производств НАБУ, переданных в суд за период январь-сентябрь 2025 года, приходится 5879 производств ДБР. Всего у ДБР в работе 249 970 против 736 у НАБУ.

"Независимый, профессиональный и добродетельный", созданный по лучшим международным практикам антикор, в принципе не может никоим образом повлиять хоть на что-то в этом государстве в вопросе борьбы с коррупцией. А учитывая нагрузку и темпы их работы, даже и не пытается этого делать", – резюмировал Шрам.

Ранее адвокат опубликовал у себя на Телеграмм канале скриншот со страницы НАБУ о результатах работы в сентябре. На нем один из читателей оставил комментарий: "Статистика вечера пятницы в Деснянском УП (управлении полиции – ред.)".

Как сообщалось ранее, международный аудит выявил существенные проблемы НАБУ. В 2024 году из государственного бюджета израсходовано на содержание НАБУ 1,9 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров 823 млн грн. "То есть израсходовано в 2,2 раза больше, чем возвращено государству!" – подчеркнул эксперт, комментируя результаты аудита.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Национальное антикоррупционное бюро Украины