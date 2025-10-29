$42.080.01
1 провадження розслідує більше 4 детективів, – адвокат заявив про неспроможність НАБУ ефективно боротися з корупцією

Київ • УНН

 • 268 перегляди

За 9 місяців 2023 року НАБУ передало до суду лише 65 проваджень, тоді як ДБР – 5879. Це свідчить про неспроможність НАБУ, оскільки на одного детектива припадає 0,2 провадження.

1 провадження розслідує більше 4 детективів, – адвокат заявив про неспроможність НАБУ ефективно боротися з корупцією

За 9 місяців цього року від НАБУ до суду надійшло фактично лише 65 проваджень з обвинувальними актами. Для порівняння, Держбюро розслідувань за цей самий період спрямувало до суду аж 5879 проваджень. Такий низький результат Бюро свідчить про повну неспроможність цього органу, написав відомий юрист, адвокат Олег Шрам.

За 9 місяців до суду з обвинувальними актами НАБУ надійшло всього 65 проваджень. 65 проваджень ділимо на 287 детективів = 0,2 провадження на 1 детектива або 1 провадження на 4,4 детективів

– зазначив Шрам.

Юрист порівняв низькі показники НАБУ з Державним бюро розслідувань, яке теж займається злочинами посадовців. На 97 проваджень НАБУ, переданих до суду за період січень–вересень 2025 року, припадає 5879 проваджень ДБР. Загалом у ДБР в роботі 249 970 проти 736 у НАБУ.

"Незалежний, професійний та доброчесний", створений за кращими міжнародними практиками антикор, в принципі неспроможний жодним чином вплинути хоч на щось у цій державі в питанні боротьби з корупцією. А з огляду на навантаження та темпи їх роботи, навіть і не намагається цього робити", – підсумував Шрам.

Раніше адвокат опублікував у себе на Телеграм каналі скриншот зі сторінки НАБУ про результати роботи у вересні. На ньому один з читачів залишив коментар: "Статистика вечора п’ятниці у Деснянському УП (управлінні поліції – ред)".

Як повідомлялося раніше, міжнародний аудит виявив істотні проблеми в НАБУ. У 2024 році з державного бюджету витрачено на утримання НАБУ 1,9 млрд грн, тоді як діяльність Бюро призвела до повернення від корупціонерів 823 млн. грн. "Тобто витрачено у 2,2 рази більше, ніж повернуто державі!" – наголосив експерт, коментуючи результати аудиту.

Лілія Подоляк

