Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога

Київ • УНН

 • 4540 перегляди

Експертка з харчування Наталя Дубовик розповіла, як уникнути переїдання під час свят, особливо після посту, та підтримати травлення. Вона радить обмежити кількість страв, обирати корисні продукти та не ігнорувати сигнали організму про насичення.

Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога

Традиційно, українці готуються до святкового застілля, готуючи багато смачних страв, і саме тому у цей період легко зіткнутися з переїданням. Про те, як святкувати без шкоди для здоров’я, уникнути переїдання і підтримати травлення - журналістці УНН розповіла нутріціолог, експертка з харчування Наталя Дубовик.

Свята для багатьох українців починаються відразу після посту, і саме це є однією з причин переїдання, каже експертка, адже після посту, наш організм стає чутливим до великої кількості жирної та важкої їжі.

Піст – це не тільки духовне очищення, а й метаболічне перезавантаження організму. Під час посту змінюється кількість ферментів підшлункової залози, жовч виділяється повільніше, а мікробіота адаптується до легкої їжі – каш, овочів, зелені, грибів. Тому різкий перехід на сало, ковбасу та жирні салати призводить до перенавантаження шлунково-кишкового тракту, печінки та може викликати навіть запалення слизової кишечника у чутливих людей 

- підкреслює Наталя Дубовик.

Головний сигнал, що організм уже наситився, не завжди помітний під час застілля, каже нутріціолог, однак про нього легко здогадатися вже після їжі, бо саме тоді приходить відчуття ситості. Водночас, люди часто ігнорують сигнали організму, намагаючись доїсти великі порції страви, що може викликати надмірну важкість у шлунку.

Головна ознака переїдання – коли хочеться розстібати штані. Далі з’являється важкість, нудота, різкі коливання цукру в крові, порушення стільця протягом декількох днів. Якщо після застілля вам хочеться прилягти і позіхати – це сигнал, що шлунок перевантажений. Організм дає чіткі знаки і їх не можна ігнорувати 

- каже експертка з харчування.

Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво 22.12.25, 15:06 • 31618 переглядiв

Окрема тема - алкоголь під час свят, адже він, також, сприяє переїданню, особливо міцні напої, каже експертка.

Алкоголь підштовхує закушувати, і це додаткове навантаження для печінки та детокс-системи організму. Крім того, міцний алкоголь – це стрес для печінки, нирок, шкіри та кишківника. Щоб мінімізувати ефект, варто обмежити його споживання, поєднувати з водою або узваром, а також не змішувати алкоголь з жирною та солодкою їжею 

- наголошує Наталя Дубовик.

Крім того, українські господині традиційно готують на Різдво та Новий рік безліч страв: салати з майонезом, гарячі страви, м’ясо, ковбаси та випічка, що може провокувати переїдання, адже хочеться усе скуштувати. Натомість, Наталя Дубовик радить не навантажувати святкові столи надмірною кількістю страв, а обирати корисні продукти, які не менш смачні і не перенавантажують шлунок.

Головна порада – обмежте кількість страв: два-три салати, одна гаряча білкова страва – птиця або риба, гарнір із сезонних овочів. Якщо хочеться салат з майонезом - краще приготувати його самостійно. Також, використовувати квашену капусту, буряк, гарбуз, спеції, які допомагають травленню – кмин, фенхель, імбир. І не треба готувати "про запас", їжа завжди буде у магазині, її можна спробувати в будь-який день 

- зауважила нутріціолог.

Чотири варіанти незвичних салатів на святковий стіл або чим замінити олівʼє 21.12.24, 20:32 • 111346 переглядiв

Однак, якщо переїдання все ж сталося, то у такому випадку експертка радить не компенсовувати надмірне споживання їжі суворими дієтами  чи "розвантажувальними" днями. Важливо продовжити харчування, але збалансовано, адже організму потрібні сили та час щоб відновитися після великого застілля.

Наступного дня після свят почніть з легкого білкового сніданку – яйця, кисломолочних продуктів, слабосоленої риби. Додайте овочі та зелень, особливо гірку, наприклад, - руколу, щоб стимулювати виділення жовчі і нормалізувати травлення. Не починайте день із смаженого м’яса, ковбаси чи алкоголю, які залишились зі вчорашнього столу, адже це тільки навантажить організм знову 

- наголосила експертка з харчування.

Різдвяний продуктовий моніторинг: індекс куті зріс на 37%, а узвар подорожчав на 150%23.12.25, 16:26 • 2230 переглядiв

Наталя Дубовик наголоcила, що свята - це, в першу чергу, люди, які поруч за одним столом, а не страви, які ви бачите, і саме тому варто  робити акцент на спілкуванні, сімейних традиціях та розвагах, а не на "марафоні" їжі. 

Свято – це ритуал із близькими, танцями, розмовами, а не страви. Їжте повільно та здорову їжу, робіть паузи, пийте воду, узвар або активну воду. І навчіться вставати з-за столу з легким відчуттям недоситості, і тоді свята пройдуть комфортно для вас та вашого організму 

- підсумувала Наталя Дубовик.

Алла Кіосак

