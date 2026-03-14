Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю надіслав запит Україні для обговорення досвіду перехоплення БпЛА. Посол Корнійчук підтвердив підготовку переговорів найближчим часом.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу направив в Україну запит щодо проведення переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським для обговорення співробітництва з перехоплення іранських дронів. Про це повідомляє Ynet, передає УНН.
За даними ЗМІ, запит Ізраїлю надійшов на тлі великого досвіду України у перехопленні іранських безпілотників та з метою підтримки ізраїльсько-української співпраці з цього питання.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив факт направлення такого запиту, зазначивши, що через обмеження у розкладі переговори ще не відбулися, і висловив сподівання, що вони відбудуться на початку цього тижня.
