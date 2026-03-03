$43.230.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна готова надати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3 - Зеленський

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Президент Зеленський заявив про готовність України обміняти вітчизняні дрони-перехоплювачі на американські ракети ППО PAC-3 від країн Близького Сходу. Цей обмін допоможе захистити українське небо та забезпечити рівноцінний обмін.

Україна готова надати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3 - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати свої вітчизняні безпілотники-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3, які їй вкрай необхідні. Про це Зеленський сказав під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Зранку я говорив з лідером ОАЕ. Окрім того, що наші дипломати працюють на всіх рівнях з представниками Близького Сходу. Я думаю, в ці дні я проговорю з кожним з лідерів цих країн, які виходять на контакт, або хочуть співробітництво. Безумовно, це питання у всіх №1, як захистити небо. Ми самі живемо у цьому питанні. Просто таких масованих ударів, коли колеги з Близького Сходу ніколи не мали", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що лідерів країн Близького Сходу цікавить український досвід у збитті "шахедів".

"Ми є адекватною країною, яка є у стані війни, ми не можемо просто передавати зброю, якої у нас є дефіцит. Всі це розуміють. Вони можуть брати експертизу, як захистити цивільне населення. Це можливо, абсолютно. Якщо ми говоримо про щось глобальне - це тренування, наша зброя, наші команди… я вчора сказав: "Я розумію, що таке масована атака. Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитися з путіним, а вони у хороших економічних відносинах… домовляться про припинення вогню, тоді наші хлопці, які сьогодні захищають наше небо, можуть поїхати і захистити, або навчити, як захиститися від іранських атак", - додав Зеленський.

За його словами, Україна будує відносини з країнами Близького Сходу, а тому могла б долучитися до збиття дронів.

"Наприклад, сьогодні у них є системи ППО Patriot, ракети РАС-3… у них це все є. Це важливо? Дуже важливо. Чи це захищає від сотень "шахедів"? Ні. Ми з вами знаємо, це не працююча модель. Але у нас дефіцит РАС-3? Так. Якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то РАС-3, якщо вони нам їх дадуть, то ми дамо їм перехоплювачі. Це рівноцінний обмін", - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном обговорив ситуацію на Близькому Сході та удари Ірану по цивільних об'єктах, а також те, "як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя", і домовилися працювати над цим командами.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт