Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна

Велика Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати зі США та партнерами для зупинки атак Ірану. Вони заявляють про шок від ударів Ірану та готовність до оборонних дій.

Роль України у цій війні визначається прямо зараз. Рішення українців погодитися на прохання прем’єра Великої Британії Кіра Стармера щодо допомоги у протидії іранським дронам має не лише військовий, а передусім політичний вимір.

Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський в інтерв’ю УНН пояснив, чому Київ не міг відмовити стратегічному партнеру, як це може посилити позиції України перед Трампом, чи вплине ситуація на Близькому Сході на перемовний процес з росією та чи можна називати цей конфлікт Третьою світовою.

Україна зміцнює союз, а не просто "віддячує"

На думку експерта, згода Києва допомогти Лондону є логічним кроком з огляду на масштаб підтримки, яку Британія надала Україні від початку повномасштабної війни.

Желіховський наголошує, що в психологічному та політичному сенсі Україна не могла відмовити одному з ключових партнерів, який системно підтримує її у війні проти росії.

Психологічно Україна не могла відмовити, адже це прохання нашого потужного партнера, який дуже багато зробив для того, щоб ми могли ефективно протистояти агресії російської федерації. До того ж Україна неодноразово заявляла, що готова ділитися технологіями, спільно розробляти безпілотні системи, зокрема, дрони-перехоплювачі. Це вкладається в логіку: ви допомагаєте нам зараз, ми допомагаємо вам зміцнити обороноздатність у контексті нових викликів – пояснив він.

Експерт підкреслює, що така співпраця має бути взаємовигідною. Україна вже демонструє готовність ділитися досвідом, однак розраховує на подальшу підтримку та чіткі гарантії безпеки.

Україна може використати цю ситуацію собі на користь. Передаючи технології та досвід, ми маємо очікувати конкретних рішень від партнерів – зокрема щодо гарантій безпеки у повоєнний період. Поки що ми не бачимо повної визначеності Європи в цьому питанні. Але такі кроки можуть стати аргументом для надання Україні дієвих гарантій, а не просто декларацій на папері – зазначив Желіховський.

Він додає, що йдеться також про глибшу інтеграцію України до західних структур, зокрема Європейського Союзу, що саме по собі є потужним безпековим інструментом.

Чи вплине Близький Схід на переговори з москвою

Оцінюючи можливий вплив близькосхідної ескалації на переговорний процес між Україною та росією, експерт зауважує, що ризики завжди існують, але саме факт передачі технологій Заходу навряд чи стане визначальним чинником.

Ризики завжди є, але я не думаю, що саме цей аспект суттєво вплине на переговори. Україна і так відкрито співпрацює з Заходом у сфері оборонних технологій. Були домовленості з Німеччиною, Польщею та іншими партнерами щодо спільного виробництва дронів. Для росії це не є сюрпризом – сказав він.

Водночас у разі затягування конфлікту на Близькому Сході кремль теоретично міг би спробувати використати ситуацію як привід для виходу з переговорів. Але, за словами Желіховського, це вдарило б передусім по самій росії.

Якщо москва вийде з переговорів, наприклад, під приводом незгоди з політикою США на Близькому Сході, це означатиме фактичний крах спроб путіна вийти з міжнародної ізоляції. Він розраховує на певне "вікно можливостей" у відносинах із Вашингтоном. Вихід з переговорів означатиме майже повний розрив із адміністрацією Трампа і втрату тих напрацювань, які вже були - пояснив експерт.

За його словами, кремль намагається балансувати між поглибленням співпраці з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю і прагненням покращити відносини із Заходом. Різкий демарш зірвав би цю стратегію.

Чи наближається світ до Третьої світової війни?

Коментуючи заяви європейських держав про можливу участь у війні проти Ірану, Желіховський наголосив, що світ уже перебуває у стані глобального протистояння.

Війна росії проти України вже має ознаки глобального конфлікту. На боці росії - Північна Корея, Іран, Китай, Білорусь. На боці України - десятки держав, які підтримують нас політично, фінансово й військово. Наслідки цього конфлікту відчуваються по всьому світу - від продовольчої безпеки до енергетики - зазначив він.

На його думку, події на Близькому Сході є частиною ширшого протистояння між умовним "вільним світом" і державами, які виступають проти нього.

Якщо об’єднати ці конфлікти, можна говорити про елемент глобальної війни - протистояння між колективним Заходом і так званою "віссю зла". Зараз міжнародна система досягла піку напруження, і фактично вирішується, якою буде архітектура світової безпеки - вважає експерт.

Він також припускає, що прямий удар Ірану по території країни НАТО став би переломним моментом і міг би призвести до формування повноцінної міжнародної коаліції проти Тегерана.

Якби Іран завдав ракетного удару по країні НАТО, це стало б підставою для задіяння статей Вашингтонського договору. У такому разі могла б сформуватися широка антиіранська коаліція. І тоді іранський режим навряд чи витримав би такий тиск - підсумував Станіслав Желіховський.

У підсумку, за словами Станіслава Желіховського, рішення України допомогти партнерам у протидії іранським дронам - це не лише жест солідарності, а й елемент великої геополітичної гри. Київ демонструє, що є не лише отримувачем безпекової допомоги, а й постачальником унікального бойового досвіду та технологій.

Водночас така співпраця має перетворюватися на конкретні політичні результати - посилення інтеграції із Заходом, чіткі гарантії безпеки та збереження міжнародної підтримки України як під час війни, так і після її завершення.

Також за словами Станіслава Желіховського, москва навряд чи вийде з переговорного процесу, навіть якщо ескалація на Близькому Сході триватиме. Для кремля це означало б фактичний зрив спроб вийти з міжнародної ізоляції та розрив напрацьованих контактів із Вашингтоном. Швидше за все, росія продовжуватиме імітувати зацікавленість у діалозі, намагаючись зберегти маневр для зовнішньополітичної гри.

Експерт також відзначає, що глобальне протистояння фактично триває вже з 2022 року. Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало точкою відкритої конфронтації між колективним Заходом і країнами, які підтримують москву. Події на Близькому Сході - це не окремий конфлікт, а елемент ширшої системної боротьби. І в цій архітектурі Україна вже не лише об’єкт допомоги, а повноцінний учасник формування нової безпекової реальності.