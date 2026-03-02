$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
15:45 • 118 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 2622 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 6954 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 10988 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 9430 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 11439 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14289 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 24882 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16037 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39888 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
66%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 32867 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 12593 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 21208 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 19091 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 11498 перегляди
Публікації
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 11687 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 19308 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 24880 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 135002 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 140377 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 792 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 8532 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 10527 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 73623 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 71179 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Airbus A380

Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Україна погодилася допомогти Великій Британії протидіяти іранським дронам, що має не лише військовий, а й політичний вимір. Експерт Станіслав Желіховський пояснив, як це посилить позиції України та вплине на світову безпеку.

Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна

Велика Британія, Франція та Німеччина готові співпрацювати зі США та партнерами для зупинки атак Ірану. Вони заявляють про шок від ударів Ірану та готовність до оборонних дій. 

Роль України у цій війні визначається прямо зараз. Рішення українців погодитися на прохання прем’єра Великої Британії Кіра Стармера щодо допомоги у протидії іранським дронам має не лише військовий, а передусім політичний вимір. 

Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський в інтерв’ю УНН пояснив, чому Київ не міг відмовити стратегічному партнеру, як це може посилити позиції України перед Трампом, чи вплине ситуація на Близькому Сході на перемовний процес з росією та чи можна називати цей конфлікт Третьою світовою. 

Україна зміцнює союз, а не просто "віддячує"

На думку експерта, згода Києва допомогти Лондону є логічним кроком з огляду на масштаб підтримки, яку Британія надала Україні від початку повномасштабної війни.

Желіховський наголошує, що в психологічному та політичному сенсі Україна не могла відмовити одному з ключових партнерів, який системно підтримує її у війні проти росії.

Психологічно Україна не могла відмовити, адже це прохання нашого потужного партнера, який дуже багато зробив для того, щоб ми могли ефективно протистояти агресії російської федерації. До того ж Україна неодноразово заявляла, що готова ділитися технологіями, спільно розробляти безпілотні системи, зокрема, дрони-перехоплювачі. Це вкладається в логіку: ви допомагаєте нам зараз, ми допомагаємо вам зміцнити обороноздатність у контексті нових викликів 

– пояснив він.

Експерт підкреслює, що така співпраця має бути взаємовигідною. Україна вже демонструє готовність ділитися досвідом, однак розраховує на подальшу підтримку та чіткі гарантії безпеки.

Україна може використати цю ситуацію собі на користь. Передаючи технології та досвід, ми маємо очікувати конкретних рішень від партнерів – зокрема щодо гарантій безпеки у повоєнний період. Поки що ми не бачимо повної визначеності Європи в цьому питанні. Але такі кроки можуть стати аргументом для надання Україні дієвих гарантій, а не просто декларацій на папері 

– зазначив Желіховський.

Він додає, що йдеться також про глибшу інтеграцію України до західних структур, зокрема Європейського Союзу, що саме по собі є потужним безпековим інструментом.

Чи вплине Близький Схід на переговори з москвою

Оцінюючи можливий вплив близькосхідної ескалації на переговорний процес між Україною та росією, експерт зауважує, що ризики завжди існують, але саме факт передачі технологій Заходу навряд чи стане визначальним чинником.

Ризики завжди є, але я не думаю, що саме цей аспект суттєво вплине на переговори. Україна і так відкрито співпрацює з Заходом у сфері оборонних технологій. Були домовленості з Німеччиною, Польщею та іншими партнерами щодо спільного виробництва дронів. Для росії це не є сюрпризом 

– сказав він.

Водночас у разі затягування конфлікту на Близькому Сході кремль теоретично міг би спробувати використати ситуацію як привід для виходу з переговорів. Але, за словами Желіховського, це вдарило б передусім по самій росії.

Якщо москва вийде з переговорів, наприклад, під приводом незгоди з політикою США на Близькому Сході, це означатиме фактичний крах спроб путіна вийти з міжнародної ізоляції. Він розраховує на певне "вікно можливостей" у відносинах із Вашингтоном. Вихід з переговорів означатиме майже повний розрив із адміністрацією Трампа і втрату тих напрацювань, які вже були 

- пояснив експерт.

За його словами, кремль намагається балансувати між поглибленням співпраці з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю і прагненням покращити відносини із Заходом. Різкий демарш зірвав би цю стратегію.

Чи наближається світ до Третьої світової війни?

Коментуючи заяви європейських держав про можливу участь у війні проти Ірану, Желіховський наголосив, що світ уже перебуває у стані глобального протистояння.

Війна росії проти України вже має ознаки глобального конфлікту. На боці росії - Північна Корея, Іран, Китай, Білорусь. На боці України - десятки держав, які підтримують нас політично, фінансово й військово. Наслідки цього конфлікту відчуваються по всьому світу - від продовольчої безпеки до енергетики 

- зазначив він.

На його думку, події на Близькому Сході є частиною ширшого протистояння між умовним "вільним світом" і державами, які виступають проти нього.

Якщо об’єднати ці конфлікти, можна говорити про елемент глобальної війни - протистояння між колективним Заходом і так званою "віссю зла". Зараз міжнародна система досягла піку напруження, і фактично вирішується, якою буде архітектура світової безпеки 

- вважає експерт.

Він також припускає, що прямий удар Ірану по території країни НАТО став би переломним моментом і міг би призвести до формування повноцінної міжнародної коаліції проти Тегерана.

Якби Іран завдав ракетного удару по країні НАТО, це стало б підставою для задіяння статей Вашингтонського договору. У такому разі могла б сформуватися широка антиіранська коаліція. І тоді іранський режим навряд чи витримав би такий тиск 

- підсумував Станіслав Желіховський.

У підсумку, за словами Станіслава Желіховського, рішення України допомогти партнерам у протидії іранським дронам - це не лише жест солідарності, а й елемент великої геополітичної гри. Київ демонструє, що є не лише отримувачем безпекової допомоги, а й постачальником унікального бойового досвіду та технологій. 

Водночас така співпраця має перетворюватися на конкретні політичні результати - посилення інтеграції із Заходом, чіткі гарантії безпеки та збереження міжнародної підтримки України як під час війни, так і після її завершення.

Також за словами Станіслава Желіховського, москва навряд чи вийде з переговорного процесу, навіть якщо ескалація на Близькому Сході триватиме. Для кремля це означало б фактичний зрив спроб вийти з міжнародної ізоляції та розрив напрацьованих контактів із Вашингтоном. Швидше за все, росія продовжуватиме імітувати зацікавленість у діалозі, намагаючись зберегти маневр для зовнішньополітичної гри.

Експерт також відзначає, що глобальне протистояння фактично триває вже з 2022 року. Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало точкою відкритої конфронтації між колективним Заходом і країнами, які підтримують москву. Події на Близькому Сході - це не окремий конфлікт, а елемент ширшої системної боротьби. І в цій архітектурі Україна вже не лише об’єкт допомоги, а повноцінний учасник формування нової безпекової реальності.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Володимир Путін
Білорусь
Кір Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Північна Корея
Франція
Велика Британія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Польща