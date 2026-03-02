Британія просить Україну допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони
Київ • УНН
Велика Британія звернулася до України з проханням залучити експертів для допомоги партнерам з Перської затоки у збитті іранських дронів. Прем'єр-міністр Кір Стармер також дозволив США використовувати британські бази для оборони на Близькому Сході.
Велика Британія попросила Україну залучити експертів, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони. Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Королівства Кір Стармер, повідомляє УНН.
Деталі
Також, за його словами, він дозволить використовувати США бази країни для оборони на Близькому Сході.
Сполучені Штати запросили дозвіл використовувати британські бази для цієї конкретної та обмеженої оборонної мети. Ми вирішили погодитися на цей запит, щоб запобігти запуску Іраном ракет по регіону
Він додав, що Велика Британія не бере участі в наступальних діях проти Ірану та діє у рамках колективної самооборони.
Нагадаємо
Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь.
