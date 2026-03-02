Британія просить Україну допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони

Велика Британія попросила Україну залучити експертів, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони. Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Королівства Кір Стармер, повідомляє УНН.

Також, за його словами, він дозволить використовувати США бази країни для оборони на Близькому Сході.

Сполучені Штати запросили дозвіл використовувати британські бази для цієї конкретної та обмеженої оборонної мети. Ми вирішили погодитися на цей запит, щоб запобігти запуску Іраном ракет по регіону