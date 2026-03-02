$43.210.00
20:23 • 5404 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 12006 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 14430 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 24033 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 40465 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 58010 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 65243 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 75161 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76841 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73170 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Британія просить Україну допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Велика Британія звернулася до України з проханням залучити експертів для допомоги партнерам з Перської затоки у збитті іранських дронів. Прем'єр-міністр Кір Стармер також дозволив США використовувати британські бази для оборони на Близькому Сході.

Британія просить Україну допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони

Велика Британія попросила Україну залучити експертів, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони. Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Королівства Кір Стармер, повідомляє УНН.

Деталі

Також, за його словами, він дозволить використовувати США бази країни для оборони на Близькому Сході.

Сполучені Штати запросили дозвіл використовувати британські бази для цієї конкретної та обмеженої оборонної мети. Ми вирішили погодитися на цей запит, щоб запобігти запуску Іраном ракет по регіону

- заявив Стармер.

Він додав, що Велика Британія не бере участі в наступальних діях проти Ірану та діє у рамках колективної самооборони.

Нагадаємо

Велика Британія, Франція та Німеччина заявили про готовність співпрацювати зі США та партнерами, щоб допомогти зупинити атаки Ірану у відповідь.

Вадим Хлюдзинський

