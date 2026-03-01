$43.210.00
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Колишній президент Ірану Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару по Тегерану

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Журналіст N12News Аміт Сегал повідомив про ймовірну загибель колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада. Іранські ЗМІ це не коментують.

Колишній президент Ірану Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару по Тегерану

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару США та Ізраїлю по Тегерану. Про це повідомив журналіст N12News Аміт Сегал, передає УНН.

Деталі

Колишній президент Ірану та ненависник Ізраїлю Махмуд Ахмадінежад був ліквідований минулої ночі. Дивовижним фактом є те, що його місцезнаходження було відомо, оскільки він перебував під домашнім арештом з моменту спроби здійснити державний переворот кілька тижнів тому

- йдеться в дописі.

Водночас ЗМІ Ірану це не коментували.

Додатково

Махмуд Ахмадінежад був президентом Ірану з 3 серпня 2005 року по 3 серпня 2013 року. Перш ніж стати президентом, обіймав посаду губернатора провінції Ардебіль і губернатора Тегерана.

У зовнішній політиці дотримувався консервативних поглядів, жорстко критикував адміністрацію Джорджа Буша (молодшого) і виступав за посилення зв'язків Ірану з росією та арабським світом. Також неодноразово виступав із різкими заявами на адресу Ізраїлю, а ще заперечував Голокост.

У 2022 році виступив проти повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Серед них - начальник Генерального штабу та міністр оборони.

Водночас УНН повідомляв, що в Ірані після загибелі Алі Хаменеї призначили тимчасового нового лідера - ним став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі.

Євген Устименко

