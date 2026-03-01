Бывший президент Ирана Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара по Тегерану

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщил журналист N12News Амит Сегал, передает УНН.

Детали

Бывший президент Ирана и ненавистник Израиля Махмуд Ахмадинежад был ликвидирован прошлой ночью. Удивительным фактом является то, что его местонахождение было известно, поскольку он находился под домашним арестом с момента попытки совершить государственный переворот несколько недель назад - говорится в сообщении.

В то же время СМИ Ирана это не комментировали.

Дополнительно

Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана с 3 августа 2005 года по 3 августа 2013 года. Прежде чем стать президентом, занимал должность губернатора провинции Ардебиль и губернатора Тегерана.

Во внешней политике придерживался консервативных взглядов, жестко критиковал администрацию Джорджа Буша (младшего) и выступал за усиление связей Ирана с россией и арабским миром. Также неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Израиля, а еще отрицал Холокост.

В 2022 году выступил против полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Среди них - начальник Генерального штаба и министр обороны.

В то же время УНН сообщал, что в Иране после гибели Али Хаменеи назначили временного нового лидера - им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи.