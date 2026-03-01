Бывший президент Ирана Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара по Тегерану

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 9550 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 22559 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 43778 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 53879 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 66737 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 70645 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 69738 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52046 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 52933 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 55201 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.4м/с
54%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года1 марта, 05:21 • 19418 просмотра
В Багдаде вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и протестующими возле посольства СШАVideo1 марта, 05:47 • 13425 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом1 марта, 06:01 • 28582 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico1 марта, 08:21 • 21933 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%10:49 • 8988 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 75432 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 79971 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 67772 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 70949 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 71454 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Джон Хили
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 40358 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 38882 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 36905 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 36315 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 30906 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Ракетная система С-300

Бывший президент Ирана Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара по Тегерану

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Журналист N12News Амит Сегал сообщил о вероятной гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Иранские СМИ это не комментируют.

Бывший президент Ирана Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара по Тегерану

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщил журналист N12News Амит Сегал, передает УНН.

Детали

Бывший президент Ирана и ненавистник Израиля Махмуд Ахмадинежад был ликвидирован прошлой ночью. Удивительным фактом является то, что его местонахождение было известно, поскольку он находился под домашним арестом с момента попытки совершить государственный переворот несколько недель назад

- говорится в сообщении.

В то же время СМИ Ирана это не комментировали.

Дополнительно

Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана с 3 августа 2005 года по 3 августа 2013 года. Прежде чем стать президентом, занимал должность губернатора провинции Ардебиль и губернатора Тегерана.

Во внешней политике придерживался консервативных взглядов, жестко критиковал администрацию Джорджа Буша (младшего) и выступал за усиление связей Ирана с россией и арабским миром. Также неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Израиля, а еще отрицал Холокост.

В 2022 году выступил против полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

Также СМИ, в частности, иранские, сообщили, что в результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Среди них - начальник Генерального штаба и министр обороны.

В то же время УНН сообщал, что в Иране после гибели Али Хаменеи назначили временного нового лидера - им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Джордж Буш-младший
Али Хаменеи
Израиль
Дональд Трамп
Тегеран
Украина
Иран