Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 12925 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 22196 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 38423 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 46685 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 56468 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 45501 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 49241 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 50817 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 56767 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 50337 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
70%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Каллас собирает европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за Ирана28 февраля, 20:25 • 6958 просмотра
Иран заявляет о готовности к длительной войне и отрицает существенные потери от авиаударов28 февраля, 21:05 • 6846 просмотра
Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей28 февраля, 21:37 • 8482 просмотра
Государственное агентство Ирана опровергло заявление Трампа о гибели аятоллы Али Хаменеи28 февраля, 22:36 • 5712 просмотра
В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера04:37 • 10598 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 51254 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 55367 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 46864 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 50702 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 51613 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Масуд Пезешкиан
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 27956 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 27389 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 26764 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 26685 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29371 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Дипломатка
Шахед-136

Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Власти Афганистана подтвердили обстрел пакистанской авиации над Кабулом, что вызвало взрывы. Это стало ответом на предыдущие удары Пакистана по афганской территории.

Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом

Власти Афганистана официально подтвердили факт обстрела пакистанской авиации в небе над столицей, что спровоцировало серию мощных взрывов и стрельбу в Кабуле еще до рассвета. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представитель администрации Талибана Забихулла Муджахид заявил, что ночные взрывы, напугавшие жителей Кабула, были результатом работы афганской противовоздушной обороны по вражеским воздушным целям.

В Кабуле были совершены атаки противовоздушной обороны на пакистанские самолеты. Жители Кабула не должны волноваться

– подчеркнул Муджахид, призывая население к спокойствию.

В то же время официальный Исламабад пока воздерживается от комментариев относительно обстрела своих самолетов, хотя ранее подтверждал нанесение ударов по афганской территории для уничтожения инфраструктуры боевиков.

Территориальные споры и обвинения в сокрытии террористов

Конфликт обострился после серии пакистанских авиаударов по афганским правительственным объектам, которые Пакистан называет ответом на деятельность группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан".

Исламабад утверждает, что боевики используют афганскую землю как базу для нападений, однако Кабул категорически отрицает эти обвинения, называя действия соседа нарушением государственного суверенитета. Афганистан уже объявил о проведении ответных операций вдоль 2600-километровой границы, что фактически прекращает любые предыдущие попытки Ирана выступить посредником в диалоге между сторонами.

На границе Пакистана и Афганистана начался массированный артиллерийский обстрел на фоне обострения войны28.02.26, 23:44 • 4422 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Талибан
Кабул
Афганистан
Пакистан
Иран