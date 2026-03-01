Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом

Власти Афганистана официально подтвердили факт обстрела пакистанской авиации в небе над столицей, что спровоцировало серию мощных взрывов и стрельбу в Кабуле еще до рассвета. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представитель администрации Талибана Забихулла Муджахид заявил, что ночные взрывы, напугавшие жителей Кабула, были результатом работы афганской противовоздушной обороны по вражеским воздушным целям.

В Кабуле были совершены атаки противовоздушной обороны на пакистанские самолеты. Жители Кабула не должны волноваться – подчеркнул Муджахид, призывая население к спокойствию.

В то же время официальный Исламабад пока воздерживается от комментариев относительно обстрела своих самолетов, хотя ранее подтверждал нанесение ударов по афганской территории для уничтожения инфраструктуры боевиков.

Территориальные споры и обвинения в сокрытии террористов

Конфликт обострился после серии пакистанских авиаударов по афганским правительственным объектам, которые Пакистан называет ответом на деятельность группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан".

Исламабад утверждает, что боевики используют афганскую землю как базу для нападений, однако Кабул категорически отрицает эти обвинения, называя действия соседа нарушением государственного суверенитета. Афганистан уже объявил о проведении ответных операций вдоль 2600-километровой границы, что фактически прекращает любые предыдущие попытки Ирана выступить посредником в диалоге между сторонами.

