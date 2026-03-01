Государственное агентство Ирана опровергло заявление Трампа о гибели аятоллы Али Хаменеи
Киев • УНН
Иранское агентство Fars опровергло сообщение президента США о смерти Верховного лидера. Источники назвали слова Трампа безосновательными и обвинили в распространении фейков.
Иранское информационное агентство Fars, имеющее тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции, официально опровергло сообщение президента США о смерти Верховного лидера страны. Об этом пишет УНН.
Детали
Источники в администрации иранского главы назвали слова Трампа безосновательными и заверили, что руководство государства продолжает выполнять свои обязанности. В Тегеране считают такие заявления частью медийного сенсационализма, направленного на дестабилизацию ситуации внутри исламской республики на фоне продолжающегося военного конфликта.
Обвинения в распространении фейков и манипуляциях общественным мнением
Представители агентства Fars напомнили, что американский президент имеет длительную историю распространения недостоверной информации, приведя в качестве примера его прошлые заявления о якобы падении города Мешхед.
По мнению иранских медиаэкспертов, нынешнее выступление Трампа является классическим примером психологической войны, цель которой – деморализовать армию и повлиять на настроения населения. Власти Ирана призывают мировое сообщество не поддаваться на провокации и доверять только официальным внутренним источникам информации.
