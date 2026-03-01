$43.210.00
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 24185 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 38173 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 35455 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 41946 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 45734 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 52941 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47694 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50834 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49263 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Государственное агентство Ирана опровергло заявление Трампа о гибели аятоллы Али Хаменеи

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Иранское агентство Fars опровергло сообщение президента США о смерти Верховного лидера. Источники назвали слова Трампа безосновательными и обвинили в распространении фейков.

Государственное агентство Ирана опровергло заявление Трампа о гибели аятоллы Али Хаменеи

Иранское информационное агентство Fars, имеющее тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции, официально опровергло сообщение президента США о смерти Верховного лидера страны. Об этом пишет УНН.

Детали

Источники в администрации иранского главы назвали слова Трампа безосновательными и заверили, что руководство государства продолжает выполнять свои обязанности. В Тегеране считают такие заявления частью медийного сенсационализма, направленного на дестабилизацию ситуации внутри исламской республики на фоне продолжающегося военного конфликта.

Обвинения в распространении фейков и манипуляциях общественным мнением

Представители агентства Fars напомнили, что американский президент имеет длительную историю распространения недостоверной информации, приведя в качестве примера его прошлые заявления о якобы падении города Мешхед.

По мнению иранских медиаэкспертов, нынешнее выступление Трампа является классическим примером психологической войны, цель которой – деморализовать армию и повлиять на настроения населения. Власти Ирана призывают мировое сообщество не поддаваться на провокации и доверять только официальным внутренним источникам информации.

Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи28.02.26, 23:48 • 3312 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран