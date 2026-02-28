$43.210.00
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи жив, опровергая слухи после ударов США и Израиля. Он также раскритиковал атаки на фоне переговоров по ядерной программе.

Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, вероятно, жив. Об этом в комментарии NBC News заявил глава МИД страны Аббас Арагчи, передает УНН.

Подробности

Али Хаменеи, насколько мне известно, все еще жив. Все высокопоставленные чиновники живы. Так что все сейчас на своих местах, мы справляемся с этой ситуацией, все в порядке

- сказал он.

Министр также раскритиковал США и Израиль за то, что они начали атаку, несмотря на продолжающиеся переговоры по ядерной программе.

Контекст

В субботу, 28 февраля, в центре столицы Ирана прогремело, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала первые кадры "Рычания льва" - так называются удары по Ирану.

В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Где сейчас находится верховный духовный лидер Ирана - неизвестно.

Также Израиль сообщил, что командующий Исламской революционной гвардией Ирана Мохаммад Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде, вероятно, погибли. Правительство Ирана не комментировало эту ситуацию.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Изгнанный наследный принц Ирана Реза Кир Пехлеви, сын последнего Шаханшаха Ирана - Мохаммеда Резы Пехлеви - поблагодарил президента США Дональда Трампа за "гуманитарную интервенцию".

Евгений Устименко

