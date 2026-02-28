$43.210.00
51.020.00
11:55 • 3944 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 12520 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 20094 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 26633 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 40555 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 40913 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 47159 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 44885 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43034 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 58409 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Вигнаний принц Ірану Пехлеві подякував Трампу за "гуманітарну інтервенцію"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Реза Кір Пехлеві, вигнаний наслідний принц Ірану, звернувся до народу, закликаючи готуватися до "фінальної битви" та подякував президенту США Дональду Трампу за "гуманітарну інтервенцію". Він закликав поліцію та силовиків захищати народ, а не режим.

Вигнаний принц Ірану Пехлеві подякував Трампу за "гуманітарну інтервенцію"

Вигнаний наслідний принц Ірану Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану - Мохаммеда Рези Пехлеві - звернувся до народу Ірану, закликавши готуватися до фінальної битви, а також подякував президенту США Дональду Трампу за "гуманітарну інтервенцію". Про це Пехлеві написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Ми стоїмо перед вирішальним моментом.Допомога, яку президент Сполучених Штатів обіцяв хороброму народу Ірану, нарешті надійшла. Це гуманітарна інтервенція, і її ціллю є Ісламська Республіка, її репресивний апарат і машина вбивств, а не велика країна і народ Ірану. Однак, незважаючи на прибуття цієї допомоги, остаточна перемога все одно буде за нами. Саме ми, іранський народ, завершимо цю справу в останній битві. Час повернутися на вулиці наближається

- написав Пехлеві.

Він також звернувся до поліції та силових структур, зазначивши, що вони присягали захищати Іран та іранський народ, а не Ісламську Республіку та її лідерів.

Ваш обов'язок - захищати народ, а не режим, який взяв нашу батьківщину в заручники за допомогою репресій та злочинів. Приєднуйтесь до нації та допоможіть забезпечити стабільний і безпечний перехід. Інакше ви потонете разом із розбитим кораблем Хаменеї та його режиму

- додав Пехлеві.

Він також звернувся до Трампа, заявивши, що благородна нація Ірану мужньо вистояла майже два місяці, незважаючи на жорстокі репресії та вбивства з боку режиму.

Зараз я закликаю вас проявити максимальну обережність, щоб зберегти життя цивільних осіб і моїх співвітчизників. Народ Ірану є вашим природним союзником, як і вільний світ, і він не забуде вашу допомогу в найскладніший період сучасної історії Ірану

- зазначив Пехлеві.

Окрім того, він заявив, що іранський народ має зосередитися кінцевій меті: відвоюванні Ірану.

Я прошу вас поки що залишатися у своїх домівках і зберігати спокій та безпеку. Будьте пильні та готові повернутися на вулиці для остаточної акції у відповідний час, про який я вас точно поінформую. Слідкуйте за моїми повідомленнями в соціальних мережах та супутникових ЗМІ. Якщо інтернет і супутник будуть відключені, я буду зв'язуватися з вами за допомогою радіохвиль. Ми дуже близькі до остаточної перемоги. Я хочу бути з вами якомога швидше, щоб разом відвоювати та відбудувати Іран

- резюмував принц.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Соціальна мережа
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран