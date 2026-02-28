Вигнаний принц Ірану Пехлеві подякував Трампу за "гуманітарну інтервенцію"

Вигнаний наслідний принц Ірану Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану - Мохаммеда Рези Пехлеві - звернувся до народу Ірану, закликавши готуватися до фінальної битви, а також подякував президенту США Дональду Трампу за "гуманітарну інтервенцію". Про це Пехлеві написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Ми стоїмо перед вирішальним моментом.Допомога, яку президент Сполучених Штатів обіцяв хороброму народу Ірану, нарешті надійшла. Це гуманітарна інтервенція, і її ціллю є Ісламська Республіка, її репресивний апарат і машина вбивств, а не велика країна і народ Ірану. Однак, незважаючи на прибуття цієї допомоги, остаточна перемога все одно буде за нами. Саме ми, іранський народ, завершимо цю справу в останній битві. Час повернутися на вулиці наближається - написав Пехлеві.

Він також звернувся до поліції та силових структур, зазначивши, що вони присягали захищати Іран та іранський народ, а не Ісламську Республіку та її лідерів.

Ваш обов'язок - захищати народ, а не режим, який взяв нашу батьківщину в заручники за допомогою репресій та злочинів. Приєднуйтесь до нації та допоможіть забезпечити стабільний і безпечний перехід. Інакше ви потонете разом із розбитим кораблем Хаменеї та його режиму - додав Пехлеві.

Він також звернувся до Трампа, заявивши, що благородна нація Ірану мужньо вистояла майже два місяці, незважаючи на жорстокі репресії та вбивства з боку режиму.

Зараз я закликаю вас проявити максимальну обережність, щоб зберегти життя цивільних осіб і моїх співвітчизників. Народ Ірану є вашим природним союзником, як і вільний світ, і він не забуде вашу допомогу в найскладніший період сучасної історії Ірану - зазначив Пехлеві.

Окрім того, він заявив, що іранський народ має зосередитися кінцевій меті: відвоюванні Ірану.

Я прошу вас поки що залишатися у своїх домівках і зберігати спокій та безпеку. Будьте пильні та готові повернутися на вулиці для остаточної акції у відповідний час, про який я вас точно поінформую. Слідкуйте за моїми повідомленнями в соціальних мережах та супутникових ЗМІ. Якщо інтернет і супутник будуть відключені, я буду зв'язуватися з вами за допомогою радіохвиль. Ми дуже близькі до остаточної перемоги. Я хочу бути з вами якомога швидше, щоб разом відвоювати та відбудувати Іран - резюмував принц.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.