Вигнаний принц Ірану Пехлеві подякував Трампу за "гуманітарну інтервенцію"
Київ • УНН
Реза Кір Пехлеві, вигнаний наслідний принц Ірану, звернувся до народу, закликаючи готуватися до "фінальної битви" та подякував президенту США Дональду Трампу за "гуманітарну інтервенцію". Він закликав поліцію та силовиків захищати народ, а не режим.
Вигнаний наслідний принц Ірану Реза Кір Пехлеві, син останнього Шаханшаха Ірану - Мохаммеда Рези Пехлеві - звернувся до народу Ірану, закликавши готуватися до фінальної битви, а також подякував президенту США Дональду Трампу за "гуманітарну інтервенцію". Про це Пехлеві написав у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Ми стоїмо перед вирішальним моментом.Допомога, яку президент Сполучених Штатів обіцяв хороброму народу Ірану, нарешті надійшла. Це гуманітарна інтервенція, і її ціллю є Ісламська Республіка, її репресивний апарат і машина вбивств, а не велика країна і народ Ірану. Однак, незважаючи на прибуття цієї допомоги, остаточна перемога все одно буде за нами. Саме ми, іранський народ, завершимо цю справу в останній битві. Час повернутися на вулиці наближається
Він також звернувся до поліції та силових структур, зазначивши, що вони присягали захищати Іран та іранський народ, а не Ісламську Республіку та її лідерів.
Ваш обов'язок - захищати народ, а не режим, який взяв нашу батьківщину в заручники за допомогою репресій та злочинів. Приєднуйтесь до нації та допоможіть забезпечити стабільний і безпечний перехід. Інакше ви потонете разом із розбитим кораблем Хаменеї та його режиму
Він також звернувся до Трампа, заявивши, що благородна нація Ірану мужньо вистояла майже два місяці, незважаючи на жорстокі репресії та вбивства з боку режиму.
Зараз я закликаю вас проявити максимальну обережність, щоб зберегти життя цивільних осіб і моїх співвітчизників. Народ Ірану є вашим природним союзником, як і вільний світ, і він не забуде вашу допомогу в найскладніший період сучасної історії Ірану
Окрім того, він заявив, що іранський народ має зосередитися кінцевій меті: відвоюванні Ірану.
Я прошу вас поки що залишатися у своїх домівках і зберігати спокій та безпеку. Будьте пильні та готові повернутися на вулиці для остаточної акції у відповідний час, про який я вас точно поінформую. Слідкуйте за моїми повідомленнями в соціальних мережах та супутникових ЗМІ. Якщо інтернет і супутник будуть відключені, я буду зв'язуватися з вами за допомогою радіохвиль. Ми дуже близькі до остаточної перемоги. Я хочу бути з вами якомога швидше, щоб разом відвоювати та відбудувати Іран
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.