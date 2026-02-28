$43.210.00
Изгнанный принц Ирана Пехлеви поблагодарил Трампа за "гуманитарную интервенцию"

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Реза Кир Пехлеви, изгнанный наследный принц Ирана, обратился к народу, призывая готовиться к "финальной битве" и поблагодарил президента США Дональда Трампа за "гуманитарную интервенцию". Он призвал полицию и силовиков защищать народ, а не режим.

Изгнанный принц Ирана Пехлеви поблагодарил Трампа за "гуманитарную интервенцию"

Изгнанный наследный принц Ирана Реза Кир Пехлеви, сын последнего Шаханшаха Ирана - Мохаммеда Резы Пехлеви - обратился к народу Ирана, призвав готовиться к финальной битве, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за "гуманитарную интервенцию". Об этом Пехлеви написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Мы стоим перед решающим моментом. Помощь, которую президент Соединенных Штатов обещал храброму народу Ирана, наконец поступила. Это гуманитарная интервенция, и ее целью является Исламская Республика, ее репрессивный аппарат и машина убийств, а не великая страна и народ Ирана. Однако, несмотря на прибытие этой помощи, окончательная победа все равно будет за нами. Именно мы, иранский народ, завершим это дело в последней битве. Время вернуться на улицы приближается

- написал Пехлеви.

Он также обратился к полиции и силовым структурам, отметив, что они присягали защищать Иран и иранский народ, а не Исламскую Республику и ее лидеров.

Ваш долг - защищать народ, а не режим, который взял нашу родину в заложники с помощью репрессий и преступлений. Присоединяйтесь к нации и помогите обеспечить стабильный и безопасный переход. Иначе вы утонете вместе с разбитым кораблем Хаменеи и его режима

- добавил Пехлеви.

Он также обратился к Трампу, заявив, что благородная нация Ирана мужественно выстояла почти два месяца, несмотря на жестокие репрессии и убийства со стороны режима.

Сейчас я призываю вас проявить максимальную осторожность, чтобы сохранить жизни гражданских лиц и моих соотечественников. Народ Ирана является вашим естественным союзником, как и свободный мир, и он не забудет вашу помощь в самый сложный период современной истории Ирана

- отметил Пехлеви.

Кроме того, он заявил, что иранский народ должен сосредоточиться на конечной цели: отвоевании Ирана.

Я прошу вас пока оставаться в своих домах и сохранять спокойствие и безопасность. Будьте бдительны и готовы вернуться на улицы для окончательной акции в соответствующее время, о котором я вас точно проинформирую. Следите за моими сообщениями в социальных сетях и спутниковых СМИ. Если интернет и спутник будут отключены, я буду связываться с вами с помощью радиоволн. Мы очень близки к окончательной победе. Я хочу быть с вами как можно скорее, чтобы вместе отвоевать и отстроить Иран

- резюмировал принц.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Павел Башинский

