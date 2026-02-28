Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие. Об этом Трамп заявил в обращении, опубликованном в его соцсети Тruth Social, передает УНН.

Недавно американские военные начали масштабные боевые операции в Иране. Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, жестокой группы очень жестких, ужасных людей. Их угрожающие действия представляют прямую опасность для Соединенных Штатов, наших войск, наших баз за рубежом - сказал Трамп.

Он заявил, что на протяжении 47 лет иранский режим скандировал "Смерть Америке" и вел непрерывную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против США, войск и невинных людей во многих странах.

Представители режима продолжают совершать бесчисленные нападения на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке в последние годы, а также на военные и коммерческие суда США и международные судоходные линии. Это массовый террор, и мы больше не будем этого терпеть. От Ливана до Йемена и от Сирии до Ирака режим вооружал, тренировал и финансировал террористические группировки, которые заливали землю кровью и кишками. Это было жестоко, чего мир еще никогда не видел. Иран является государством-спонсором терроризма номер один в мире, и недавно убил десятки тысяч своих собственных граждан на улицах во время протестов. Политика США, в частности моей администрации, всегда заключалась в том, что этот террористический режим никогда не может иметь ядерного оружия - добавил Трамп.

По его словам, Иран никогда не может иметь ядерное оружие, а потому в июне прошлого года США уничтожили ядерную программу режима в Фарду, Натанзе и Исфахане, после чего США предупредили Иран, "чтобы они никогда не возобновляли свои злобные попытки получить ядерное оружие, и неоднократно пытались заключить сделку".

Мы пытались, они не хотели это сделать, они не хотели этого делать. Они отклонили каждое предложение. Вместо этого они попытались возобновить свою ядерную программу и продолжить разработку дальнобойных ракет, которые сейчас могут угрожать нашим добрым друзьям и союзникам в Европе, нашим войскам, дислоцированным за рубежом, и которые вскоре могут достичь американской родины. Мы уничтожим их флот. Мы обеспечим, чтобы террористические прокси в регионе больше не могли дестабилизировать регион или мир и атаковать наши войска, и больше не использовали свои самодельные взрывные устройства или придорожные бомбы, как их иногда называют, чтобы тяжело ранить и убить тысячи и тысячи людей, включая многих американцев - подчеркнул президент США.

Также он подчеркнул, что его администрация "все возможные меры, чтобы минимизировать риск для персонала США в регионе", однако, "жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и мы можем иметь жертвы".

Такое часто случается на войне, но мы делаем это не для настоящего, мы делаем это для будущего, и это благородная миссия. Мы молимся за каждого военнослужащего, который самоотверженно рискует своей жизнью, чтобы американцы и наши дети никогда не были под угрозой со стороны Ирана, вооруженного ядерным оружием. Членам Исламской революционной гвардии, вооруженных сил и всей полиции я сегодня вечером говорю: Вы должны сложить оружие и получить полный иммунитет, или же столкнуться с неминуемой смертью. Итак, сложите оружие, и с вами будут обращаться справедливо, предоставив полный иммунитет, или же вы столкнетесь с неминуемой смертью. Великому гордому народу Ирана я сегодня вечером говорю: Час вашей свободы приближается. Оставайтесь в укрытии, не выходите из дома. На улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, захватите власть в вашем правительстве. Она будет вашей. Это, вероятно, будет ваша единственная возможность за многие поколения. На протяжении многих лет вы просили помощи у Америки, но никогда ее не получали - резюмировал президент.

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.