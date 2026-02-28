$43.210.03
МАГАТЭ зафиксировало подозрительную активность Ирана на ядерных объектах, ранее подвергшихся бомбардировкам

Киев • УНН

 • 1952 просмотра

МАГАТЭ зафиксировало регулярные и необъяснимые работы Ирана на обогатительных площадках, атакованных США и Израилем. Инспекторам ООН запрещен доступ, что создает угрозу нераспространению ядерного оружия.

МАГАТЭ зафиксировало подозрительную активность Ирана на ядерных объектах, ранее подвергшихся бомбардировкам

Международное агентство по атомной энергии сообщило о проведении Ираном регулярных и необъяснимых работ на площадках по обогащению урана, которые были атакованы силами США и Израиля в июне прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси обнародовал отчет, основанный на спутниковых снимках, которые демонстрируют возобновление деятельности на пораженных объектах. Поскольку инспекторам ООН запрещен доступ к этим локациям с момента завершения 12-дневного военного конфликта, характер и цели текущих работ остаются неизвестными, что создает критическую угрозу для режима нераспространения ядерного оружия.

Потеря контроля над иранскими запасами урана

В течение последних восьми месяцев МАГАТЭ не имеет возможности проверить состояние и точное местонахождение иранских запасов урана, уровень обогащения которого уже почти достиг показателей, необходимых для создания боезаряда.

Трамп получил военные варианты по Ирану - СМИ27.02.26, 08:19

 В своем 12-страничном отчете Рафаэль Гросси подчеркнул, что потеря непрерывности знаний о ядерных материалах на атакованных объектах является критической проблемой, которую необходимо решить в кратчайшие сроки. Отсутствие прозрачности со стороны Тегерана усложняет мониторинг и ставит под сомнение мирный характер иранской ядерной программы на фоне подготовки к новым дипломатическим усилиям.

Дипломатическое противостояние и перспективы переговоров

Ситуация обостряется накануне технических переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана, которые должны состояться на следующей неделе в Вене в кулуарах встречи дипломатов МАГАТЭ.

Несмотря на недавнюю встречу Гросси с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Женеве, сторонам пока не удалось положить конец противостоянию относительно доступа инспекторов к закрытым объектам. От результатов предстоящих консультаций будет зависеть, удастся ли международному сообществу восстановить контроль над иранскими разработками, или же регион ожидает новая волна эскалации из-за ядерных амбиций Исламской Республики.

Переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик на фоне военного давления США26.02.26, 23:54

Степан Гафтко

