Переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик на фоне военного давления США

Очередной раунд дипломатических встреч в Женеве завершился без подписания соглашения из-за радикальных разногласий в позициях Вашингтона и Тегерана. Соединенные Штаты выдвинули ультимативные требования по полной ликвидации ключевых ядерных объектов Ирана, параллельно наращивая ударную группировку войск в регионе Персидского залива. Об этом сообщает WSJ, пишет УНН.

Детали

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер озвучили требование о полном демонтаже объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передаче всех запасов обогащенного урана под контроль США. Администрация Трампа настаивает на создании бессрочного пакта, который бы навсегда заблокировал путь Ирана к созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Иранская сторона категорически отвергла идею вывоза топлива за границу и прекращения обогащения урана, ссылаясь на право на мирную атомную энергетику, хотя большая часть инфраструктуры страны была серьезно повреждена во время боевых действий прошлым летом.

Наращивание авиации и флота как инструмент принуждения к миру

Параллельно с дипломатическими усилиями Белый дом демонстрирует готовность к силовому сценарию, развернув в Аравийском море и Оманском заливе армаду из 12 военных кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. По данным мониторинговых сервисов, более двух десятков американских истребителей пересекли Атлантику для усиления эскадрилий на базах в Израиле и Иордании.

Госсекретарь Марко Рубио подтвердил обеспокоенность Вашингтона разработкой Тегераном межконтинентальных баллистических ракет, подчеркнув, что отказ Ирана обсуждать ракетную программу является критическим препятствием для диалога.

Перспективы дальнейших контактов на фоне угрозы эскалации

Несмотря на отсутствие мгновенного результата, посредники из Омана заявляют об определенном прогрессе и планируют продолжить технические консультации в Вене на следующей неделе.

Эксперты считают текущую ситуацию "последним шансом" для дипломатии, поскольку президент Трамп в речи о положении страны четко дал понять, что готов отдать приказ о военном ударе в случае провала переговоров. Тегеран в свою очередь предупредил, что любая атака на его суверенитет спровоцирует масштабный военный ответ, что ставит Ближний Восток на порог нового крупного конфликта.

