США параллельно со встречей с Украиной проводят ядерные переговоры с Ираном в Женеве - что известно

Третий раунд ядерных переговоров США и Ирана начался в Женеве и в настоящее время "приостановлен" для консультаций. Переговоры между США и Ираном были сосредоточены на преодолении разногласий по вопросам обогащения ядерного оружия, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Сегодняшние непрямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном были приостановлены для "консультаций делегаций" и возобновятся сегодня во второй половине дня, сообщает связанное с иранским государством информационное агентство Tasnim.

Команда CNN на месте наблюдала, как делегация США покидала резиденцию посла Омана в Женеве в Швейцарии.

Тем временем в Женеве стартовали переговоры Украины и США, в которых также принимают участие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, задействованные в переговорах с Ираном.

Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров

По словам людей, знакомых с обсуждениями, ключевые ядерные переговоры в Женеве между Соединенными Штатами и Ираном были сосредоточены на сложном вопросе обогащения ядерного оружия Тегераном и попытке определить, удовлетворят ли предложения, предложенные иранцами, требование президента США Дональда Трампа, чтобы страна никогда не получила ядерное оружие.

"США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вступили в переговоры с некоторыми твердыми требованиями: чтобы Иран демонтировал свои основные ядерные объекты, а любое соглашение о прекращении обогащения ядерного оружия действовало бессрочно", пишет издание.

США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios

Тем временем, ожидалось, что иранцы предложат предложение, которое приостановит ядерное обогащение на период от трех до пяти лет - пока президент Трамп не покинет пост - прежде чем присоединиться к региональному консорциуму по низкообогащенному урану, не предназначенному для использования в оружейных целях, сообщил один из источников. Согласно соглашению, Иран позволит международным инспекторам контролировать его соблюдение.

Неясно, будут ли позиции обеих сторон достаточно близки для продолжения дипломатических переговоров, или Трамп обратится к другому варианту: приказу о новых ударах по Ирану, пишет издание.

Вступая в переговоры, американские чиновники заявили, что им до сих пор неясно, какую позицию занимает Иран по ряду вопросов, а некоторые поставили под сомнение, согласится ли верховный лидер Ирана, который имеет право окончательного одобрения, с условиями - даже если его переговорщики кажутся более склонными к переговорам.

Иранские чиновники, как указано, осознают, что любое соглашение должно позволить Трампу заявить о победе - и иметь возможность похвастаться тем, что соглашение сильнее ядерного соглашения времен Обамы, от которого он отказался. В рамках этих расчетов они публично обнародовали экономические соглашения, которые позволят США получить доступ к нефти и газу, а также обязательства Ирана покупать американские товары, пишет издание.

Как пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, американские переговорщики настаивали на "ограничении" обогащения урана Ираном и сохранении долгосрочной проверки его ядерной программы во время непрямых переговоров в Женеве в четверг.

Иран представил "детальные предложения", направленные на решение озабоченности США относительно его ядерной деятельности, а также "идеи" в ответ на требования Вашингтона, сообщил источник.

Переговоры между США и Ираном в Женеве в четверг проводятся с "большой серьезностью" переговорными группами с обеих сторон, заявило Министерство иностранных дел Ирана.

По словам представителя Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, переговоры "проводились очень интенсивно и серьезно".

"Могу вам сказать, что как в ядерной области, так и в вопросе ослабления санкций были представлены очень важные и практические предложения и инициативы, и обе делегации отнеслись к обсуждениям с большой серьезностью", – цитирует его IRIB.

Как пишет Al Jazeera, министр иностранных дел Омана, который является посредником в непрямых переговорах США и Ирана, четко заявил, что переговоры проходят в "позитивной атмосфере", что есть "конструктивный обмен идеями", и он надеется, что это возобновится после короткого перерыва.

Как указано, иранцы вчера вечером передали свое предложение оманцам. Они обсудили его с американцами, у которых возникли некоторые вопросы и замечания, с которыми они вернулись к ним.

Переговоры возобновятся примерно в 17:30 или 18:00 по местному времени, сказал представитель МИД Ирана Багаи.

Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Ираном