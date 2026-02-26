США паралельно із зустріччю з Україною проводять ядерні переговори з Іраном у Женеві - що відомо

Третій раунд ядерних переговорів США та Ірану розпочався у Женеві і наразі його "призупинено" для консультацій, переговори між США та Іраном були зосереджені на подоланні розривів у питаннях збагачення ядерної зброї, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Сьогоднішні непрямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном були призупинені для "консультацій делегацій" і відновляться сьогодні у другій половині дня, повідомляє пов'язане з іранською державою інформаційне агентство Tasnim.

Команда CNN на місці спостерігала, як делегація США залишала резиденцію посла Оману в Женеві у Швейцарії.

Тим часом у Женеві стартували переговори України і США, у яких участь також беруть американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер, що залучені до переговорів з Іраном.

Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров

За словами людей, знайомих з обговореннями, ключові ядерні переговори в Женеві між Сполученими Штатами та Іраном були зосереджені на складному питанні збагачення ядерної зброї Тегераном та спробі визначити, чи задовольнять пропозиції, запропоновані іранцями, вимогу президента США Дональда Трампа, щоб країна ніколи не отримала ядерну зброю.

"США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером вступили в переговори з деякими твердими вимогами: щоб Іран демонтував свої основні ядерні об'єкти, а будь-яка угода про припинення збагачення ядерної зброї діяла безстроково", пише видання.

США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios

Тим часом, очікувалося, що іранці запропонують пропозицію, яка призупинить ядерне збагачення на період від трьох до п'яти років - доки президент Трамп не залишить посаду - перш ніж приєднатися до регіонального консорціуму з низькорівневого збагачення, не призначеного для використання в збройових цілях, повідомило одне з джерел. Згідно з угодою, Іран дозволить міжнародним інспекторам контролювати її дотримання.

Незрозуміло, чи будуть позиції обох сторін достатньо близькими для продовження дипломатичних переговорів, чи Трамп звернеться до іншого варіанту: наказу про нові удари по Ірану, пише видання.

Вступаючи до переговорів, американські чиновники заявили, що їм досі незрозуміло, яку позицію займає Іран з низки питань, а деякі поставили під сумнів, чи погодиться верховний лідер Ірану, який має право остаточного схвалення, з умовами - навіть якщо його переговірники здаються більш схильними до переговорів.

Іранські чиновники, як вказано, усвідомлюють, що будь-яка угода повинна дозволити Трампу заявити про перемогу - і мати можливість похвалитися тим, що угода сильніша за ядерну угоду часів Обами, від якої він відмовився. У межах цих розрахунків вони публічно оприлюднили економічні угоди, які дозволять США отримати доступ до нафти та газу, а також зобов'язання Ірану купувати американські товари, пише видання.

Як пише CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, американські переговірники наполягали на "обмеженні" збагачення урану Іраном та збереженні довгострокової перевірки його ядерної програми під час непрямих переговорів у Женеві в четвер.

Іран представив "детальні пропозиції", спрямовані на вирішення занепокоєння США щодо його ядерної діяльності, а також "ідеї" у відповідь на вимоги Вашингтона, повідомило джерело.

Переговори між США та Іраном у Женеві в четвер проводяться з "великою серйозністю" переговорними групами з обох сторін, заявило Міністерство закордонних справ Ірану.

За словами речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї, ​​переговори "проводилися дуже інтенсивно та серйозно".

"Можу вам сказати, що як у ядерній галузі, так і в питанні послаблення санкцій були представлені дуже важливі та практичні пропозиції та ініціативи, і обидві делегації поставилися до обговорень з великою серйозністю", – цитує його IRIB.

Як пише Al Jazeera, міністр закордонних справ Оману, який є посередником у непрямих переговорах США та Ірану, чітко заявив, що переговори відбуваються в "позитивній атмосфері", що є "конструктивний обмін ідеями", і він сподівається, що це відновиться після короткої перерви.

Як вказано, іранці вчора ввечері передали свою пропозицію оманцям. Вони обговорили її з американцями, у яких виникли деякі запитання та зауваження, з якими вони повернулися до них.

Переговори відновляться приблизно о 17:30 або 18:00 за місцевим часом, сказав речник МЗС Ірану Багаї.

Ціни на нафту зросли на тлі напруженості між США та Іраном