США паралельно із зустріччю з Україною проводять ядерні переговори з Іраном у Женеві - що відомо

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 2194 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 8636 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 9058 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 52996 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 33290 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 47147 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 61201 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52615 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 62084 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31559 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.5м/с
69%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву26 лютого, 07:08 • 5028 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 31247 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 29501 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 30634 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 5684 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 8636 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 5962 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 52996 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 62084 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 67161 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 29667 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 46449 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 49215 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 53937 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 54181 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian

США паралельно із зустріччю з Україною проводять ядерні переговори з Іраном у Женеві - що відомо

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Третій раунд непрямих ядерних переговорів між США та Іраном у Женеві, зосереджений на збагаченні ядерної зброї, призупинено для консультацій. Делегації США та Ірану обговорюють пропозиції щодо припинення збагачення та контролю над ядерною програмою.

США паралельно із зустріччю з Україною проводять ядерні переговори з Іраном у Женеві - що відомо

Третій раунд ядерних переговорів США та Ірану розпочався у Женеві і наразі його "призупинено" для консультацій, переговори між США та Іраном були зосереджені на подоланні розривів у питаннях збагачення ядерної зброї, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Сьогоднішні непрямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном були призупинені для "консультацій делегацій" і відновляться сьогодні у другій половині дня, повідомляє пов'язане з іранською державою інформаційне агентство Tasnim.

Команда CNN на місці спостерігала, як делегація США залишала резиденцію посла Оману в Женеві у Швейцарії.

Тим часом у Женеві стартували переговори України і США, у яких участь також беруть американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер, що залучені до переговорів з Іраном.

Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров26.02.26, 14:47 • 9094 перегляди

За словами людей, знайомих з обговореннями, ключові ядерні переговори в Женеві між Сполученими Штатами та Іраном були зосереджені на складному питанні збагачення ядерної зброї Тегераном та спробі визначити, чи задовольнять пропозиції, запропоновані іранцями, вимогу президента США Дональда Трампа, щоб країна ніколи не отримала ядерну зброю.

"США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером вступили в переговори з деякими твердими вимогами: щоб Іран демонтував свої основні ядерні об'єкти, а будь-яка угода про припинення збагачення ядерної зброї діяла безстроково", пише видання.

США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26.02.26, 05:05 • 36268 переглядiв

Тим часом, очікувалося, що іранці запропонують пропозицію, яка призупинить ядерне збагачення на період від трьох до п'яти років - доки президент Трамп не залишить посаду - перш ніж приєднатися до регіонального консорціуму з низькорівневого збагачення, не призначеного для використання в збройових цілях, повідомило одне з джерел. Згідно з угодою, Іран дозволить міжнародним інспекторам контролювати її дотримання.

Незрозуміло, чи будуть позиції обох сторін достатньо близькими для продовження дипломатичних переговорів, чи Трамп звернеться до іншого варіанту: наказу про нові удари по Ірану, пише видання.

Вступаючи до переговорів, американські чиновники заявили, що їм досі незрозуміло, яку позицію займає Іран з низки питань, а деякі поставили під сумнів, чи погодиться верховний лідер Ірану, який має право остаточного схвалення, з умовами - навіть якщо його переговірники здаються більш схильними до переговорів.

Іранські чиновники, як вказано, усвідомлюють, що будь-яка угода повинна дозволити Трампу заявити про перемогу - і мати можливість похвалитися тим, що угода сильніша за ядерну угоду часів Обами, від якої він відмовився. У межах цих розрахунків вони публічно оприлюднили економічні угоди, які дозволять США отримати доступ до нафти та газу, а також зобов'язання Ірану купувати американські товари, пише видання.

Як пише CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, американські переговірники наполягали на "обмеженні" збагачення урану Іраном та збереженні довгострокової перевірки його ядерної програми під час непрямих переговорів у Женеві в четвер.

Іран представив "детальні пропозиції", спрямовані на вирішення занепокоєння США щодо його ядерної діяльності, а також "ідеї" у відповідь на вимоги Вашингтона, повідомило джерело.

Переговори між США та Іраном у Женеві в четвер проводяться з "великою серйозністю" переговорними групами з обох сторін, заявило Міністерство закордонних справ Ірану.

За словами речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї, ​​переговори "проводилися дуже інтенсивно та серйозно".

"Можу вам сказати, що як у ядерній галузі, так і в питанні послаблення санкцій були представлені дуже важливі та практичні пропозиції та ініціативи, і обидві делегації поставилися до обговорень з великою серйозністю", – цитує його IRIB.

Як пише Al Jazeera, міністр закордонних справ Оману, який є посередником у непрямих переговорах США та Ірану, чітко заявив, що переговори відбуваються в "позитивній атмосфері", що є "конструктивний обмін ідеями", і він сподівається, що це відновиться після короткої перерви.

Як вказано, іранці вчора ввечері передали свою пропозицію оманцям. Вони обговорили її з американцями, у яких виникли деякі запитання та зауваження, з якими вони повернулися до них.

Переговори відновляться приблизно о 17:30 або 18:00 за місцевим часом, сказав речник МЗС Ірану Багаї.

Ціни на нафту зросли на тлі напруженості між США та Іраном26.02.26, 08:20 • 3374 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Санкції
Женева
Швейцарія
Дональд Трамп
Оман
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран