США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios

25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Популярнi новини
САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті 25 лютого, 18:00
Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс25 лютого, 18:05
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО25 лютого, 18:56
Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву25 лютого, 21:05
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР21:27
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іспанія
Німеччина
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом24 лютого, 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку23 лютого, 21:02
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Ту-95

США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios

Київ • УНН

 132 перегляди

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що будь-яка угода з Іраном повинна безстроково обмежувати ядерну програму Тегерана. Це підкреслює позицію адміністрації Трампа щодо іранської ядерної угоди.

США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на приватній зустрічі заявив, що будь-яка угода з Іраном має безстроково обмежувати ядерну програму Тегерана. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського чиновника та два інших джерела, обізнані у питанні, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Трамп та інші критики ядерної угоди з Іраном 2015 року, укладеної адміністрацією Барака Обами, вважали "положення про кінець терміну дії" одним із її головних недоліків.

Ми починаємо з іранців, виходячи з передумови, що у них немає положень про обмеження терміну дії угоди. Незалежно від того, укладемо ми угоду чи ні, наша передумова така: ви маєте поводитися належним чином до кінця свого життя

- цитують джерела видання Віткоффа.

Він також зазначив, що наразі переговори США та Ірану зосереджені на ядерних питаннях, але навіть якщо угоду буде досягнуто, адміністрація Трампа хотіла б провести додаткові переговори щодо іранської ракетної програми та підтримки проксі-ополчень.

За словами Віткоффа, на цьому етапі США хотіли б, щоб до переговорів приєдналися й інші країни регіону. При цьому під час нинішніх переговорів ключовими питаннями є здатність Ірану збагачувати уран і доля вже наявних запасів збагаченого урану країни.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран відновлює ядерну програму після ударів США. Це посилює припущення про підготовку до нових військових ударів.

США та Іран відновлять ядерні переговори у Женеві за посередництва Оману 26 лютого23.02.26, 02:17

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Сполучені Штати Америки
Іран