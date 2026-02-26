США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на приватній зустрічі заявив, що будь-яка угода з Іраном має безстроково обмежувати ядерну програму Тегерана. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського чиновника та два інших джерела, обізнані у питанні, інформує УНН.

Видання нагадує, що Трамп та інші критики ядерної угоди з Іраном 2015 року, укладеної адміністрацією Барака Обами, вважали "положення про кінець терміну дії" одним із її головних недоліків.

Ми починаємо з іранців, виходячи з передумови, що у них немає положень про обмеження терміну дії угоди. Незалежно від того, укладемо ми угоду чи ні, наша передумова така: ви маєте поводитися належним чином до кінця свого життя