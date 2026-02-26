США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що будь-яка угода з Іраном повинна безстроково обмежувати ядерну програму Тегерана. Це підкреслює позицію адміністрації Трампа щодо іранської ядерної угоди.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на приватній зустрічі заявив, що будь-яка угода з Іраном має безстроково обмежувати ядерну програму Тегерана. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного американського чиновника та два інших джерела, обізнані у питанні, інформує УНН.
Деталі
Видання нагадує, що Трамп та інші критики ядерної угоди з Іраном 2015 року, укладеної адміністрацією Барака Обами, вважали "положення про кінець терміну дії" одним із її головних недоліків.
Ми починаємо з іранців, виходячи з передумови, що у них немає положень про обмеження терміну дії угоди. Незалежно від того, укладемо ми угоду чи ні, наша передумова така: ви маєте поводитися належним чином до кінця свого життя
Він також зазначив, що наразі переговори США та Ірану зосереджені на ядерних питаннях, але навіть якщо угоду буде досягнуто, адміністрація Трампа хотіла б провести додаткові переговори щодо іранської ракетної програми та підтримки проксі-ополчень.
За словами Віткоффа, на цьому етапі США хотіли б, щоб до переговорів приєдналися й інші країни регіону. При цьому під час нинішніх переговорів ключовими питаннями є здатність Ірану збагачувати уран і доля вже наявних запасів збагаченого урану країни.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран відновлює ядерну програму після ударів США. Це посилює припущення про підготовку до нових військових ударів.
США та Іран відновлять ядерні переговори у Женеві за посередництва Оману 26 лютого23.02.26, 02:17 • 5924 перегляди