США та Іран відновлять ядерні переговори у Женеві за посередництва Оману 26 лютого

Київ • УНН

 • 32 перегляди

США та Іран відновлять переговори щодо ядерної програми у Женеві 26 лютого за посередництва Оману. Дипломати сподіваються на швидке завершення підготовки угоди на тлі військової присутності США в регіоні.

США та Іран відновлять ядерні переговори у Женеві за посередництва Оману 26 лютого

Представники Вашингтона та Тегерана готуються до нового раунду дипломатичних зустрічей, що розпочнуться у четвер, 26 лютого. Сторони намагатимуться знайти компромісне рішення щодо іранської ядерної програми на тлі значного посилення військової присутності США в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Я вважаю, що все ще існує хороший шанс знайти дипломатичне рішення, яке базується на принципі виграшу для всіх, і рішення нам досяжне

– заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Іранська делегація планує зустрітися зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом, щоб обговорити конкретні кроки для подолання розбіжностей. Оманські посередники відзначають наявність позитивного імпульсу, який може сприяти швидкому завершенню підготовки угоди.

Арагчі також висловив сподівання, що під час переговорів у Женеві вдасться напрацювати якісний текст документа, який задовольнить інтереси обох держав.

Військовий фон та загроза нових ударів

Діалог відновлюється у складних умовах, оскільки президент Дональд Трамп продовжує політику максимального тиску, включно з можливістю проведення обмежених військових ударів по Ірану.

У регіоні вже розгорнуто дві американські авіаносні групи, що має змусити Тегеран піти на суттєві поступки в межах нової угоди. Попри ризики дестабілізації, дипломати сподіваються, що загроза конфлікту стане стимулом для підписання домовленостей у найкоротші терміни.

Степан Гафтко

