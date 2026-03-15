У Києві попрощалися з бразильським добровольцем, який загинув у боях за Україну

Київ • УНН

 • 156 перегляди

На військовому кладовищі столиці попрощалися з бійцем легіону ГУР Родріґо Олівейрою. Воїн із Бразилії загинув у бою поблизу Степногірська на Запоріжжі.

У Києві відбулася церемонія прощання з бразильським добровольцем Родріґо Олівейрою де Соузою, який загинув у бою проти російських окупантів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

Деталі

Церемонію провели 13 березня на Національному військовому меморіальному кладовищі. Воїна тактичної групи "Реванш", що входить до складу Міжнародного легіону ГУР, поховали з належними військовими почестями.

Родріґо Олівейра де Соуза народився 25 липня 1999 року в місті Сан-Жуан-ді-Мериті у штаті Ріо-де-Жанейро в Бразилії. Після завершення навчання він подорожував і працював у різних країнах Європи, зокрема в Португалії, Італії та Польщі.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він вирішив приєднатися до боротьби проти агресії та вступив до Міжнародного легіону. Боєць загинув під час бою з російськими військами в районі Степногірська Запорізької області.

Побратими згадують Родріґо як сильного духом і професійного воїна, який постійно вдосконалював свої бойові навички. Він захоплювався фотографією, любив джаз і хіп-хоп. Після війни доброволець планував повернутися додому до батьків і продовжити військову кар’єру.

Представник ГУР МО України Євгеній Єрін наголосив, що Родріґо став прикладом мужності та відданості цінностям свободи, демократії та рівності, за які він віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Степан Гафтко

