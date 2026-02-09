$43.050.09
Ексклюзив
16:18 • 4180 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 8020 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 20388 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 36084 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 39019 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 55245 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53214 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42478 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40774 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27190 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський підписав закон про соцзахист та медгарантії для іноземних добровольців

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України підписав закон, що надає іноземцям та особам без громадянства, які служать за контрактом, посвідки на тимчасове проживання та додаткові медичні гарантії. Документ також дозволяє їм отримувати соціальні послуги.

Зеленський підписав закон про соцзахист та медгарантії для іноземних добровольців

Іноземці та особи без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби в Україні, документуватимуться посвідками на тимчасове проживання та отримають додаткові медичні гарантії. Відповідний закон сьогодні підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на повідомлення ВР.

Деталі

Сьогодні Президентом України підписано Закон №4730-IX, згідно з яким іноземці та особи без громадянства, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України, вважатимуться такими, які перебувають на території України на законних підставах, за умови отримання ними посвідки на тимчасове проживання. Така посвідка видаватиметься на період дії контракту про проходження військової служби та протягом шести місяців після його припинення (розірвання).

У ВР уточнили, що іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу, потрібно буде протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом звернутися за оформленням посвідки на тимчасове проживання. До спливу зазначеного строку тимчасове проживання на території України для таких осіб підтверджуватиметься військово-обліковим документом (службовим посвідченням) військовослужбовця.

Ще одна новела Закону – поширення законодавчих гарантій у сфері медичної допомоги та медичних послуг на військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства. Відтепер норми Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у частині, яка стосується медичного забезпечення, застосовуватимуться також до іноземців та осіб без громадянства. Кабінет Міністрів України впродовж трьох місяців повинен визначити особливості надання медичної допомоги та медичних послуг іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України.

У Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин наголошують, що документування іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби в Україні, посвідкою на тимчасове проживання надасть зазначеній категорії осіб можливість безперешкодно отримувати банківські, нотаріальні, медичні та інші соціальні послуги.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Іноземні добровольці мають право на статус УБД в Україні: Міноборони озвучило деталі процедури24.01.26, 17:04 • 10358 переглядiв

Антоніна Туманова

