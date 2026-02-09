Зеленський підписав закон про соцзахист та медгарантії для іноземних добровольців

Іноземці та особи без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби в Україні, документуватимуться посвідками на тимчасове проживання та отримають додаткові медичні гарантії. Відповідний закон сьогодні підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на повідомлення ВР.

Деталі

Сьогодні Президентом України підписано Закон №4730-IX, згідно з яким іноземці та особи без громадянства, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України, вважатимуться такими, які перебувають на території України на законних підставах, за умови отримання ними посвідки на тимчасове проживання. Така посвідка видаватиметься на період дії контракту про проходження військової служби та протягом шести місяців після його припинення (розірвання).

У ВР уточнили, що іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу, потрібно буде протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом звернутися за оформленням посвідки на тимчасове проживання. До спливу зазначеного строку тимчасове проживання на території України для таких осіб підтверджуватиметься військово-обліковим документом (службовим посвідченням) військовослужбовця.

Ще одна новела Закону – поширення законодавчих гарантій у сфері медичної допомоги та медичних послуг на військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства. Відтепер норми Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у частині, яка стосується медичного забезпечення, застосовуватимуться також до іноземців та осіб без громадянства. Кабінет Міністрів України впродовж трьох місяців повинен визначити особливості надання медичної допомоги та медичних послуг іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України.

У Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин наголошують, що документування іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби в Україні, посвідкою на тимчасове проживання надасть зазначеній категорії осіб можливість безперешкодно отримувати банківські, нотаріальні, медичні та інші соціальні послуги.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

