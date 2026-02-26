Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів

У Дарницькому районі Києва росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Також, за словами Ткаченка, у Голосіївському районі столиці сталося займання на території приватної садиби. Інформація уточнюється. Крім того, у Печерському районі Києва горів 2-поверховий приватний будинок.

У свою чергу міський голова Віталій Кличко уточнив, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку: пожежі немає, постраждалих не виявили.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували. У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку. Пожежу ліквідували - резюмував Кличко.

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав ворожої комбінованої атаки.

