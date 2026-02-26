Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів

$43.260.03
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву
25 лютого, 21:05
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР
25 лютого, 21:27
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським
23:26
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph
00:27
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці
01:25
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
23 лютого, 14:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Музикант
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іспанія
Німеччина
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
24 лютого, 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
23 лютого, 21:02
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Ту-95

Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Дарницькому районі Києва російські війська пошкодили 9-поверховий житловий будинок. У Голосіївському та Печерському районах столиці сталися займання.

Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів

У Дарницькому районі Києва росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Також, за словами Ткаченка, у Голосіївському районі столиці сталося займання на території приватної садиби. Інформація уточнюється. Крім того, у Печерському районі Києва горів 2-поверховий приватний будинок.

У свою чергу міський голова Віталій Кличко уточнив, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку: пожежі немає, постраждалих не виявили.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували. У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку. Пожежу ліквідували

- резюмував Кличко.

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав ворожої комбінованої атаки.

У Києві з 26 лютого відновлюється робота електротранспорту на правому березі - КМДА25.02.26, 16:11 • 2904 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Віталій Кличко