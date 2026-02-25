$43.260.03
Ексклюзив
13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
У Києві з 26 лютого відновлюється робота електротранспорту на правому березі - КМДА

Київ • УНН

 • 116 перегляди

З 26 лютого у Києві поступово відновлюється робота електротранспорту на правому березі. Це стало можливим завдяки покращенню ситуації в енергосистемі та збільшенню лімітів електропостачання.

У Києві з 26 лютого відновлюється робота електротранспорту на правому березі - КМДА

У Києві з 26 лютого поступово відновлюється робота електротранспорту на правому березі. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

"Київпастранс" починає часткове відновлення руху електротранспорту через покращення ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів електропостачання. Технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі столиці.

З четверга 26 лютого відновлюють роботу тролейбусні маршрути:

  • № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

    Також відновлюють роботу трамвайні маршрути:

    • № 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

      Крім того, відновлюють роботу автобусних маршрутів, які тимчасово не курсували:

      • № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

        Для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів - туди переспрямують частину вивільненого рухомого складу.

        Водночас відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

