У Києві з 26 лютого відновлюється робота електротранспорту на правому березі - КМДА
Київ • УНН
З 26 лютого у Києві поступово відновлюється робота електротранспорту на правому березі. Це стало можливим завдяки покращенню ситуації в енергосистемі та збільшенню лімітів електропостачання.
Деталі
"Київпастранс" починає часткове відновлення руху електротранспорту через покращення ситуації в енергосистемі та збільшення лімітів електропостачання. Технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі столиці.
З четверга 26 лютого відновлюють роботу тролейбусні маршрути:
- № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42,
44, 45.
Також відновлюють роботу трамвайні маршрути:
- № 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Крім того, відновлюють роботу автобусних маршрутів, які тимчасово не курсували:
- № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.
Для забезпечення перевезень пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів - туди переспрямують частину вивільненого рухомого складу.
Водночас відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури.
