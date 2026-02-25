В Киеве с 26 февраля возобновляется работа электротранспорта на правом берегу - КГГА
Киев • УНН
С 26 февраля в Киеве постепенно возобновляется работа электротранспорта на правом берегу. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и увеличению лимитов электроснабжения.
Детали
"Киевпастранс" начинает частичное возобновление движения электротранспорта из-за улучшения ситуации в энергосистеме и увеличения лимитов электроснабжения. Техническая возможность позволяет возобновить движение электротранспорта на правом берегу столицы.
С четверга 26 февраля возобновляют работу троллейбусные маршруты:
- № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42,
44, 45.
Также возобновляют работу трамвайные маршруты:
- № 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Кроме того, возобновляют работу автобусных маршрутов, которые временно не курсировали:
- № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.
Для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов - туда перенаправят часть высвобожденного подвижного состава.
В то же время возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.
