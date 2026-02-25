В Киеве с 26 февраля возобновляется работа электротранспорта на правом берегу - КГГА

$43.260.03
Эксклюзив
13:55 • 1498 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 4240 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 8110 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 15278 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 17173 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 22185 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 20275 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18469 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22550 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29001 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС25 февраля, 05:31 • 8200 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 17011 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 17412 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 10085 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 10378 просмотра
В Киеве с 26 февраля возобновляется работа электротранспорта на правом берегу - КГГА

Киев • УНН

 • 298 просмотра

С 26 февраля в Киеве постепенно возобновляется работа электротранспорта на правом берегу. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и увеличению лимитов электроснабжения.

В Киеве с 26 февраля возобновляется работа электротранспорта на правом берегу - КГГА

В Киеве с 26 февраля постепенно возобновляется работа электротранспорта на правом берегу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

"Киевпастранс" начинает частичное возобновление движения электротранспорта из-за улучшения ситуации в энергосистеме и увеличения лимитов электроснабжения. Техническая возможность позволяет возобновить движение электротранспорта на правом берегу столицы.

С четверга 26 февраля возобновляют работу троллейбусные маршруты:

  • № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

    Также возобновляют работу трамвайные маршруты:

    • № 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

      Кроме того, возобновляют работу автобусных маршрутов, которые временно не курсировали:

      • № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

        Для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов - туда перенаправят часть высвобожденного подвижного состава.

        В то же время возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

        В Киеве и области улучшилась ситуация со светом, но есть нюанс - Шмыгаль14.02.26, 18:39 • 6160 просмотров

        Евгений Устименко

