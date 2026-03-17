"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ

Киев • УНН

 • 1846 просмотра

Эксперт назвал призывы премьера Бельгии политическими и напомнил об использовании энергоресурсов как оружия. Возобновление поставок не гарантирует стабильности.

Призывы отдельных европейских политиков возобновить закупку российских энергоресурсов носят скорее политический, чем экономический характер. Европейский Союз за годы войны сделал слишком много шагов для отказа от российской энергетической зависимости, чтобы легко вернуться к старой модели сотрудничества.

Такое мнение в интервью УНН высказал финансовый аналитик Виктор Гальчинский, комментируя заявление премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о необходимости нормализации отношений с Россией и возобновления закупки дешевых энергоресурсов.

"Это политическое заявление, а не экономическое"

Премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Европейский Союз должен нормализовать отношения с Россией и возобновить закупки дешевых российских энергоресурсов. По его словам, часть европейских лидеров якобы приватно соглашается с такой позицией, хотя публично об этом не говорит.

Впрочем, по мнению Виктора Гальчинского, в подобных заявлениях экономическая логика фактически отсутствует.

Прежде чем отвечать на вопрос, реально ли вернуться к закупке российских энергоносителей, надо сказать, что в заявлениях бельгийского премьера экономики как раз нет. Это чисто политическое заявление. Оно связано с позицией, что Европе нужно идти на переговоры с Путиным. А тема дешевых энергоносителей здесь является лишь частью этой политической истории

- пояснил аналитик.

По его словам, попытка вернуться к предыдущей модели сотрудничества выглядит крайне сложной.

Развернуть политику Европы на 180 градусов будет очень сложно, если не невозможно. Европейский Союз еще до полномасштабного вторжения России начал осознавать, что российские энергоносители - это не просто товар на рынке. Это инструмент политического давления и фактически оружие в гибридной войне

- отметил Гальчинский.

Европа уже проходила через "газовую зависимость"

По словам эксперта, Украина с такой зависимостью от российских энергоресурсов столкнулась значительно раньше.

Еще в середине 2000-х годов Киев почувствовал, как Россия использует газ как инструмент политического давления.

Украина через это уже проходила. В 2005 году мы были фактически на газовой игле, и переход от этой зависимости был очень болезненным. Уже в 2007 году стало понятно, что цены на газ и условия поставок формируются не по экономическим причинам, а по политическим

- пояснил аналитик.

Европейские страны, по его словам, осознали это значительно позже - фактически накануне полномасштабной войны.

Европа пришла к этому выводу в 2021–2022 годах, когда начала ощущать искусственные ценовые скачки и сокращение поставок. Тогда стало очевидно, что Россия использует энергетику как политический рычаг

- отметил Гальчинский.

Даже если возобновить поставки - они не будут надежными

Помимо политического аспекта, существует еще и фактор безопасности поставок. Пока продолжается война, российская энергетическая инфраструктура остается потенциальной военной целью.

Пока продолжается война между Украиной и Россией, объекты российского нефтетранспортного и газотранспортного комплекса являются законными военными целями. По ним регулярно наносятся удары, и это непосредственно влияет на надежность поставок энергоносителей

- пояснил аналитик.

Именно поэтому даже гипотетическое возобновление поставок не будет гарантировать стабильности.

Если Европа проявит слабость - условия будут еще хуже

По мнению Гальчинского, идея "вернуть дешевые энергоносители" также игнорирует важный политический фактор. Россия традиционно использует уступки Запада для усиления собственных требований.

Если Европейский Союз проявит слабость и согласится на подобные предложения, то эффект будет обратным. Любое возобновление поставок энергоносителей будет происходить уже на гораздо худших условиях

- отметил он.

Эксперт напоминает, что подобный опыт уже был в истории Украины.

Мы это уже проходили в 2005–2013 годах. Эти процессы ничего хорошего нам не принесли. И сейчас нас спасает то, что мы вовремя смогли соскочить с российской энергетической зависимости

- подчеркнул аналитик.

По его словам, даже более дорогие энергоносители из других источников для Европы выгоднее в стратегическом плане.

Пусть энергоносители будут дороже, но они будут надежнее. И главное - Европа не будет политически зависимой от России

- отметил Гальчинский.

Связана ли позиция Бельгии с замороженными российскими активами

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что значительная часть замороженных российских активов хранится именно в Бельгии. Это также может влиять на позицию страны в дискуссии относительно отношений с Россией.

Здесь может быть не только политический, но и экономический фактор. Например, ранее именно через Бельгию был заблокирован кредит под замороженные российские активы

- отметил аналитик.

По его словам, Бельгия может быть заинтересована в более гибкой политике в отношении этих средств.

Есть вариант, что Бельгия хотела бы использовать эти активы больше в собственных интересах. И это также может влиять на ее политическую позицию в отношениях с Россией

- подытожил Гальчинский.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Барт Де Вевер
Европейский Союз
Бельгия
Европа
Украина