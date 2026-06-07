Россия объявила о "возможном запуске" общедоступных сетей 5G уже этим летом. При этом технология 5G используется в ведущих государствах еще с 2019 года. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

По предварительной информации, россия объявила, что уже этим летом может запустить первые общедоступные сети 5G. В то же время США и Китай пользуются этой технологией еще с 2019 года.

То есть пока ведущие государства мира семь лет развивали 5G и готовились к следующим этапам цифровой эволюции, Россия лишь дошла до стадии "возможно, скоро запустим". Еще интереснее, что запускать сеть придется не на стандартном для большинства стран диапазоне 3,4–3,8 ГГц, а на экзотических частотах 4,63–4,99 ГГц. Причина проста: "золотой" спектр традиционно оккупировали силовые структуры рф, которые уступать его не собираются. Как всегда, в приоритете не развитие технологий, а интересы силовиков