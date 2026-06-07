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рф может запустить 5G, который не будет поддерживаться большинством смартфонов из-за нетипичных частот - разведка

Киев • УНН

 • 966 просмотра

рф запустит 5G на частотах 4,63–4,99 ГГц из-за интересов силовиков. Большинство смартфонов не будут поддерживать работу в этом диапазоне.

рф может запустить 5G, который не будет поддерживаться большинством смартфонов из-за нетипичных частот - разведка

Россия объявила о "возможном запуске" общедоступных сетей 5G уже этим летом. При этом технология 5G используется в ведущих государствах еще с 2019 года. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, россия объявила, что уже этим летом может запустить первые общедоступные сети 5G. В то же время США и Китай пользуются этой технологией еще с 2019 года.

То есть пока ведущие государства мира семь лет развивали 5G и готовились к следующим этапам цифровой эволюции, Россия лишь дошла до стадии "возможно, скоро запустим". Еще интереснее, что запускать сеть придется не на стандартном для большинства стран диапазоне 3,4–3,8 ГГц, а на экзотических частотах 4,63–4,99 ГГц. Причина проста: "золотой" спектр традиционно оккупировали силовые структуры рф, которые уступать его не собираются. Как всегда, в приоритете не развитие технологий, а интересы силовиков

- говорится в сообщении разведки.

Кроме того, по данным разведки, операторы связи сталкиваются с нехваткой оборудования для работы в новом диапазоне. В то же время российские власти требуют использовать преимущественно отечественные технологические решения, которых, как отмечается, недостаточно.

Отдельный сюрприз ждет россиян со смартфонами. Многие устройства не поддерживают частоты, на которых планируют запускать российский 5G. Поэтому для доступа к "технологии будущего" многим придется покупать новый телефон. Конечно, если после очередного скачка цен и падения доходов на это найдутся средства у простых россиян

- говорится в сообщении.

В итоге, по имеющимся данным, к концу 2026 года 5G может появиться только в четырех городах-миллионниках. Остальная часть страны продолжит использовать сети четвертого поколения, "пока пропаганда будет рассказывать об очередном "технологическом прорыве"".

Напомним

Министерство цифрового развития рф разрабатывает систему мер, призванных превратить российский сегмент интернета в полностью подконтрольную государству инфраструктуру. Вместо очевидных блокировок – медленное экономическое и лицензионное подавление, которое рядовой пользователь почувствует постепенно: через увеличившиеся счета, плохую связь и отсутствие альтернатив.

Алла Киосак

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