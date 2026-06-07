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Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия

Киев • УНН

 • 8784 просмотра

Украина сообщила МАГАТЭ о повреждении здания приемки топлива из-за удара беспилотника. Уровень радиации на объекте остается в пределах нормы.

Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия

Украина проинформировала МАГАТЭ об атаке беспилотника на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное в Чернобыльской зоне отчуждения.  Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, МАГАТЭ получило от Украины сообщение об атаке беспилотника рано сегодня утром по центральному хранилищу отработанного ядерного топлива, которое расположено в Чернобыльской зоне отчуждения.

Удар нанес значительный ущерб зданию приемки топлива на объекте, в частности фасаду, окнам и дверям, а также соседние здания пострадали от взрывной волны. Уровень радиации на объекте остается в пределах установленных норм, сообщает Украина 

– говорится в сообщении.

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Кроме того, в агентстве сообщили, что команда МАГАТЭ вскоре посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия.

Генеральный директор Рафаэль Гросси говорит, что инцидент вызывает глубокую обеспокоенность, так как он произошел на объекте, содержащем большое количество ядерного материала, хранящегося всего в нескольких метрах от атакованного здания 

– говорится в сообщении МАГАТЭ.

Кроме того, по словам генерального директора агентства Рафаэля Гросси, "атаки на ядерные объекты абсолютно неприемлемы и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности, в частности 7 незаменимым столпам ядерной безопасности и защиты во время военного конфликта".

Напомним

россия атаковала дроном хранилище отработанного ядерного топлива. Украина призывает МАГАТЭ направить миссию для фиксации последствий и оценки действий агрессора. 

Алла Киосак

Война в Украине
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Ядерное оружие
Энергетика
Война в Украине
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина