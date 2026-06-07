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Есть превышение уже давно заоблачной российской наглости: Зеленский об ударе по хранилищу отработанного ядерного топлива

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Российский дрон поразил здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Радиационный фон в норме, пожар на объекте уже ликвидировали.

Есть превышение уже давно заоблачной российской наглости: Зеленский об ударе по хранилищу отработанного ядерного топлива

россия сознательно ударила по объекту ядерной инфраструктуры. По состоянию на данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что сегодня россияне снова нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской атомной станции. "Шахед" поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Объект чрезвычайно критической инфраструктуры. И чрезвычайно подлый российский удар.

В 15 км от Чернобыльской АЭС: на месте удара по зданию хранилища ядерного топлива обнаружили обломки "шахеда"07.06.26, 11:12 • 1626 просмотров

По его словам, МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло. 

россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. По состоянию на данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой россии 

- подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что этой ночью были российские удары и по другим гражданским объектам в 13 наших областях.

Всего в течение недели россия выпустила против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБов. Нужно увеличивать давление на россию. Спасибо всем, кто помогает! 

- резюмировал Глава государства.

Антонина Туманова

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Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина