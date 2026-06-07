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В 15 км от Чернобыльской АЭС: на месте удара по зданию хранилища ядерного топлива обнаружили обломки "шахеда"

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Дрон Shahed попал в хранилище ядерного топлива в Киевской области, вызвав пожар. Радиационный фон в норме, Генштаб назвал это актом ядерного терроризма.

В 15 км от Чернобыльской АЭС: на месте удара по зданию хранилища ядерного топлива обнаружили обломки "шахеда"

В Генеральном штабе назвали ядерным терроризмом попадание вражеского ударного БпЛА в здание приема контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. На месте ликвидированного пожара обнаружены остатки БПЛА типа "Shahed", передает УНН.

Детали

В Генштабе подтвердили, что в 02:10 7 июня 2026 года зафиксировано прямое попадание вражеского ударного БпЛА в здание приема контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива АО "НАЭК "Энергоатом" вблизи населенного пункта Буряковка Киевской области. Расстояние до ЧАЭС около 15 км.

Указанный объект предназначен для долгосрочного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов типа ВВЭР украинских атомных электростанций.

В результате удара здание частично повреждено и возник пожар на площади около 40 квадратных метров. 

Пожар был ликвидирован в течение часа силами и средствами пожарно-спасательного отряда, мобильной оперативной группы. 

По имеющейся информации, пострадавших нет. 

На месте ликвидированного пожара обнаружены остатки БПЛА типа "Shahed". На данный момент радиационный фон в пределах нормы, спасатели и все задействованные службы продолжают мониторинг обстановки и выполняют задачи по назначению 

- говорится в сообщении.

Добавим

В Генштабе подчеркнули, что этот очередной акт ядерного терроризма является продолжением системной политики российской федерации, направленной на создание рисков для объектов атомной энергетики Украины и всей Европы.

В течение полномасштабной агрессии российские войска неоднократно осуществляли прокладку маршрутов полета крылатых ракет и ударных беспилотников непосредственно над ядерными объектами Украины. Такие действия создают неприемлемые риски возникновения радиационных аварий с последствиями, которые могут выходить далеко за пределы Украины 

- говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, отдельным примером безответственного поведения государства-агрессора стала атака в 2025 году на защитное укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Удар по объекту, обеспечивающему изоляцию радиоактивных материалов, в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение российского военно-политического руководства международными нормами ядерной безопасности.

Наибольшей угрозой остается незаконная оккупация Запорожской атомной электростанции. Российские оккупационные войска продолжают использовать территорию и объекты станции как военную базу, размещая там личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Фактически крупнейшая атомная электростанция Европы превращена российской федерацией в инструмент ядерного шантажа и прикрытия для своих военных действий. Вооруженные Силы Украины подчеркивают, что ответственность за все угрозы ядерной и радиационной безопасности, созданные в результате российской агрессии, полностью возлагается на российскую федерацию. Международное сообщество должно дать надлежащую оценку этим преступным действиям и усилить давление на государство-агрессор с целью недопущения ядерной катастрофы в центре Европы 

- указано в сообщении.

Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения07.06.26, 10:14 • 9254 просмотра

Антонина Туманова

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Шахед-136
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