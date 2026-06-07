Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
Киев • УНН
В ближайшие трое суток в Украине пройдут дожди с грозами и ливнями в центре и на севере. Температура воздуха ночью составит 10-18°, днем до 29°.
Украину в ближайшие трое суток ждет неустойчивая погода - от незначительных дождей до гроз, а температура будет достигать 29° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В ближайшие трое суток в Украине неустойчивая погода: небольшие и умеренные дожди, местами грозы, завтра в северных и центральных областях местами значительные дожди
По данным Укргидрометцентра, температура ночью 10-18°, днем 20-29°.
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