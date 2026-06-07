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Ливни затопили дома и заблокировали дороги в ряде районов Молдовы

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Ливни в Молдове подтопили сотни домов и повредили дороги в 10 районах. Спасатели совершили 65 выездов, уровень воды постепенно снижается.

Ливни затопили дома и заблокировали дороги в ряде районов Молдовы

Сильные дожди 6 июня подтопили дома, повредили дороги и затруднили движение в 10 районах Молдовы, включая Кишинев. За сутки спасатели и пожарные выехали на 65 вызовов, чтобы устранить последствия непогоды. Об этом 7 июня сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

Больше всего пострадал Яловенский район. В селах Пухой, Ципала, Гангура и Кырбуна вода затопила дома и дворы, повредила дороги и заблокировала движение. В Гангуре вода разрушила около 8 км дороги и затронула примерно 100 домов. В Пухое и Ципале вода затопила дворы и дома и перекрыла несколько местных дорог. Спасатели вывезли из подтопленных зон семь автомобилей, в том числе три микроавтобуса. В селе Пухой местные власти срочно созвали Комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Проблемы возникли и в Страшенском районе. Вода затопила дома и хозяйства в шести населенных пунктах. В Страшенах и селе Ворничены спасатели откачивали воду с улиц и из дворов. В селе Греблешты часть жителей временно осталась без электричества, позже электроснабжение восстановили.

В селе Грибова Дрокиевского района потоки воды со склонов затопили около 20 домов. Спасатели вместе с местными властями откачивали воду и очищали водоотводные каналы.

В Теленештах из берегов вышел водоотводный канал, из-за чего затопило подвал и жилой дом. Пожарные откачивали воду из дворов, погребов и территорий возле многоквартирных домов. В селе Леушены пострадали три дома.

Непогода пронеслась по Украине - спасатели ликвидируют последствия в разных регионах28.05.26, 12:00 • 9217 просмотров

В селе Булбочь Сорокского района вода затопила жилой дом и погреб. Из-за грязи на дороге власти временно перекрыли движение между селами Реджина-Мария и Булбочь.

В селе Печиште Резинского района грязевые потоки заблокировали дорогу. В селе Клишкауцы Сынжерейского района вода затопила несколько огородов и повредила участок дороги. На трассе R6 движение частично ограничили, но после расчистки его восстановили.

В Бессарабке упавшее дерево временно перекрыло движение на улице Николая Гоголя.

В Кишиневе и Дурлештах после ливней вода скопилась на нескольких крупных улицах, в том числе на Мунчештском шоссе, бульваре Дачия, улицах Каля Басарабией, Мештерул Маноле и Тудора Владимиреску. Движение транспорта затруднено, однако дороги не перекрывали.

Ночью спасатели дополнительно направили группы спасателей в населенные пункты вдоль реки Ботна для мониторинга ситуации. По данным ГИЧС, уровень воды в наиболее пострадавших районах постепенно снижается.

"Информации о погибших или пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий пока не поступало", - сообщили в инспекторате.

Власти продолжают оценивать ущерб и устранять последствия непогоды.

Антонина Туманова

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