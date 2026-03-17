"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
07:54 • 15211 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 32001 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 50367 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 32130 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф

Київ • УНН

 • 1920 перегляди

Експерт назвав заклики прем'єра Бельгії політичними та нагадав про використання енергоресурсів як зброї. Відновлення поставок не гарантує стабільності.

Заклики окремих європейських політиків відновити закупівлю російських енергоресурсів мають радше політичний, ніж економічний характер. Європейський Союз за роки війни зробив занадто багато кроків для відмови від російської енергетичної залежності, щоб легко повернутися до старої моделі співпраці.

Таку думку в інтерв’ю УНН висловив фінансовий аналітик Віктор Гальчинський, коментуючи заяву прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера про необхідність нормалізації відносин з росією та відновлення закупівлі дешевих енергоресурсів.

"Це політична заява, а не економічна"

Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Європейський Союз має нормалізувати відносини з росією та відновити закупівлі дешевих російських енергоресурсів. За його словами, частина європейських лідерів нібито приватно погоджується з такою позицією, хоча публічно про це не говорить.

Втім, на думку Віктора Гальчинського, у подібних заявах економічна логіка фактично відсутня.

Перш ніж відповідати на питання, чи реально повернутися до закупівлі російських енергоносіїв, треба сказати, що в заявах бельгійського прем’єра економіки якраз немає. Це чисто політична заява. Вона пов’язана з позицією, що Європі потрібно йти на переговори з путіним. А тема дешевих енергоносіїв тут є лише частиною цієї політичної історії

- пояснив аналітик.

За його словами, спроба повернутися до попередньої моделі співпраці виглядає вкрай складною.

Розвернути політику Європи на 180 градусів буде дуже складно, якщо не неможливо. Європейський Союз ще до повномасштабного вторгнення росії почав усвідомлювати, що російські енергоносії - це не просто товар на ринку. Це інструмент політичного тиску і фактично зброя у гібридній війні

- зазначив Гальчинський.

Європа вже проходила через "газову залежність"

За словами експерта, Україна з такою залежністю від російських енергоресурсів зіткнулася значно раніше.

Ще у середині 2000-х років Київ відчув, як росія використовує газ як інструмент політичного тиску.

Україна через це вже проходила. У 2005 році ми були фактично на газовій голці, і перехід від цієї залежності був дуже болючим. Уже у 2007 році стало зрозуміло, що ціни на газ і умови поставок формуються не з економічних причин, а з політичних

- пояснив аналітик.

Європейські країни, за його словами, усвідомили це значно пізніше - фактично напередодні повномасштабної війни.

Європа дійшла до цього висновку у 2021–2022 роках, коли почала відчувати штучні цінові стрибки та скорочення поставок. Тоді стало очевидно, що росія використовує енергетику як політичний важіль

- зазначив Гальчинський.

Навіть якщо відновити постачання - вони не будуть надійними

Крім політичного аспекту, існує ще й фактор безпеки поставок. Поки триває війна, російська енергетична інфраструктура залишається потенційною військовою ціллю.

Поки триває війна між Україною і росією, об’єкти російського нафтотранспортного і газотранспортного комплексу є законними військовими цілями. По них регулярно наносяться удари, і це безпосередньо впливає на надійність постачання енергоносіїв

- пояснив аналітик.

Саме тому навіть гіпотетичне відновлення постачань не гарантуватиме стабільності.

Якщо Європа проявить слабкість - умови будуть ще гіршими

На думку Гальчинського, ідея "повернути дешеві енергоносії" також ігнорує важливий політичний фактор. росія традиційно використовує поступки Заходу для посилення власних вимог.

Якщо Європейський Союз проявить слабкість і погодиться на подібні пропозиції, то ефект буде зворотним. Будь-яке відновлення постачання енергоносіїв відбуватиметься вже на набагато гірших умовах

- зазначив він.

Експерт нагадує, що подібний досвід уже був в історії України.

Ми це вже проходили у 2005–2013 роках. Ці процеси нічого хорошого нам не принесли. І зараз нас рятує те, що ми вчасно змогли зіскочити з російської енергетичної залежності

- підкреслив аналітик.

За його словами, навіть дорожчі енергоносії з інших джерел для Європи вигідніші у стратегічному плані.

Нехай енергоносії будуть дорожчими, але вони будуть надійнішими. І головне - Європа не буде політично залежною від росії

- зазначив Гальчинський.

Чи пов’язана позиція Бельгії із замороженими російськими активами

Окремо експерт звернув увагу на те, що значна частина заморожених російських активів зберігається саме у Бельгії. Це також може впливати на позицію країни у дискусії щодо відносин із росією.

Тут може бути не тільки політичний, але й економічний фактор. Наприклад, раніше саме через Бельгію був заблокований кредит під заморожені російські активи

- зазначив аналітик.

За його словами, Бельгія може бути зацікавлена у більш гнучкій політиці щодо цих коштів.

Є варіант, що Бельгія хотіла б використовувати ці активи більше у власних інтересах. І це також може впливати на її політичну позицію у відносинах з росією

- підсумував Гальчинський.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Барт Де Вевер
Європейський Союз
Бельгія
Європа
Україна