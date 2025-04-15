Попри незгоду з політикою США щодо Києва: Маск пообіцяв ніколи не відключати Starlink для України

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на незгоду з політикою Білого дому. За його словами, без Starlink українські мережі зруйнувалися б через російське глушіння комунікацій.