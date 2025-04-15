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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15211 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34948 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164685 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141255 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143959 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136637 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136793 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196839 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Біржа Благодійності "ДоброДій" у березні 2025 року надала допомогу на суму понад 1,43 млн грн, профінансувавши реабілітацію 13 важкохворих дітей та підтримавши медзаклади.

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Amazon, Google і Microsoft використовують тонни води в і так найпосушливіших регіонах світу

Amazon, Google і Microsoft збільшують кількість дата-центрів у регіонах, які вже страждають від нестачі води. Компанії планують розширювати свою діяльність, що може вплинути на місцеве населення.

Новини Світу • 9 квітня, 14:15 • 9928 перегляди

Starlink не зможе відразу бути витіснений головним конкурентом Eutelsat зі сфери комунікацій України воєнного часу - Politico

Україна сильно залежить від Starlink, але ЄС шукає альтернативи, зокрема Eutelsat. Однак, жодна існуюча система не може повністю замінити Starlink через її унікальні можливості.

Війна • 7 квітня, 07:00 • 11099 перегляди

Німеччина профінансувала доступ України до супутникового інтернету Eutelsat – альтернативи Starlink

Німеччина забезпечила Україну супутниковим інтернетом Eutelsat як альтернативу Starlink. Очікується збільшення кількості терміналів Eutelsat в Україні з фінансуванням від Німеччини.

Війна • 5 квітня, 01:11 • 32492 перегляди

"Він говорить логічні речі": батько Ілона Маска розповів, що захоплюється путіним

Еррол Маск заявив про своє захоплення володимиром путіним, вважаючи його спокійним та логічним. Ілон Маск назвав війну в Україні "найбільшою корупційною машиною".

Політика • 3 квітня, 19:15 • 15284 перегляди

Ще 5 тисяч терміналів Starlink отримала Україна від Польщі

Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink для забезпечення зв'язку в лікарнях, школах та на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів.

Політика • 3 квітня, 14:55 • 12313 перегляди

Складуть конкуренцію Starlink? Стала відома дата запуску перших супутників Kuiper від Amazon

Amazon планує запустити 27 супутників Project Kuiper 9 квітня. Компанія збирається конкурувати зі SpaceX Ілона Маска, яка запустила понад 8000 супутників Starlink.

Новини Світу • 3 квітня, 13:22 • 10677 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" передала два позашляховики зі Starlink для підрозділу Нацгвардії "Тайфун"

БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 та Nissan Navara для загону «Тайфун». Автівки оснащені Starlink, вартість проєкту понад 1 млн.грн.

Суспільство • 2 квітня, 08:12 • 8647 перегляди

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

Після коментарів Ілона Маска про Канаду, понад 80 автомобілів Tesla в Онтаріо були пошкоджені. Активісти у Монреалі облили фарбою дилерський центр Tesla.

Новини Світу • 22 березня, 12:51 • 93772 перегляди

Польща придбала для України понад 24 тис. систем Starlink

У 2022-2024 роках Польща виділила 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів Starlink. Кошти пішли не тільки на закупівлю, а й на щомісячну оплату їхньої роботи.

Війна • 20 березня, 17:05 • 17317 перегляди

Мер Броварів Ігор Сапожко передав військовим на Сході техніку та обладнання

Броварська громада продовжує підтримувати українських військових. Цього разу 72-ій бригаді передали екскаватор та 5 кунгів для Mitsubishi L200.

Київщина • 14 березня, 09:34 • 8562 перегляди

"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.

Війна • 13 березня, 07:52 • 22687 перегляди

Британія та Франція прагнуть зміцнити позицію України на переговорах - Bloomberg

Британія та Франція розробляють план гарантування безпеки України. Він передбачає розміщення військ та створення коаліції держав для захисту від агресії рф.

Політика • 13 березня, 05:27 • 17201 перегляди

У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні та обміну розвідданими - CNN

Після зустрічі в Саудівській Аравії США відновили обмін розвідданими з Україною та постачання зброї. Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси HIMARS знову відправляються в Україну.

Війна • 12 березня, 20:21 • 18435 перегляди

Поставки зброї через Польщу після відновлення допомоги США Україні вийшли на попередній рівень, Starlink працюють - Сікорський

Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через Ясьонку на попередній рівень. Також він повідомив про нові пропозиції щодо припинення агресії РФ.

Війна • 12 березня, 10:54 • 21995 перегляди

Туск нагадав про повагу до союзників на тлі перепалки Маска з головою МЗС Польщі щодо Starlink для України

Прем'єр Польщі закликав до поваги партнерів після суперечки між Сікорським та Маском щодо Starlink. Конфлікт виник через заяви Маска про критичність Starlink для України та реакцію польського міністра.

Політика • 10 березня, 11:12 • 21420 перегляди

Попри незгоду з політикою США щодо Києва: Маск пообіцяв ніколи не відключати Starlink для України

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на незгоду з політикою Білого дому. За його словами, без Starlink українські мережі зруйнувалися б через російське глушіння комунікацій.

Війна • 9 березня, 19:33 • 46303 перегляди

Ілон Маск: Весь український фронт завалиться, якщо я відключу свої системи Starlink

Ілон Маск заявив, що його система Starlink є кістяком української армії, без якої фронт не встоїть. Французький Eutelsat готовий замінити термінали Starlink в Україні за підтримки ЄС.

Війна • 9 березня, 07:14 • 48684 перегляди

Допомога Україні для наступу скоротилася, але оборонна продовжується – СNN

США скоротили обмін розвідданими для наступальних операцій України, але продовжують надавати оборонну допомогу. Starlink продовжує працювати для українських військових на полі бою.

Війна • 7 березня, 18:04 • 22341 перегляди

У Eutelsat заявили, що переговори з ЄС про заміну Starlink Маска в Україні активізуються

Французький оператор Eutelsat готовий замінити термінали Starlink в Україні та веде переговори з ЄС. Компанії знадобиться кілька місяців для забезпечення 40 000 терміналів за умови фінансової підтримки.

Економіка • 6 березня, 15:16 • 18564 перегляди

У мережі поширюють фейк про проблеми зі Starlink після візиту Зеленського до США - ЦПД РНБО

Центр протидії дезінформації РНБО спростував фейкову статтю CNN про перебої у роботі Starlink на фронті. Підтверджено, що такої публікації на ресурсах CNN не існує, а зображення є підробкою.

Суспільство • 5 березня, 09:49 • 18244 перегляди