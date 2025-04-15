Біржа Благодійності "ДоброДій" у березні 2025 року надала допомогу на суму понад 1,43 млн грн, профінансувавши реабілітацію 13 важкохворих дітей та підтримавши медзаклади.
Amazon, Google і Microsoft збільшують кількість дата-центрів у регіонах, які вже страждають від нестачі води. Компанії планують розширювати свою діяльність, що може вплинути на місцеве населення.
Україна сильно залежить від Starlink, але ЄС шукає альтернативи, зокрема Eutelsat. Однак, жодна існуюча система не може повністю замінити Starlink через її унікальні можливості.
Німеччина забезпечила Україну супутниковим інтернетом Eutelsat як альтернативу Starlink. Очікується збільшення кількості терміналів Eutelsat в Україні з фінансуванням від Німеччини.
Еррол Маск заявив про своє захоплення володимиром путіним, вважаючи його спокійним та логічним. Ілон Маск назвав війну в Україні "найбільшою корупційною машиною".
Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink для забезпечення зв'язку в лікарнях, школах та на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів.
Amazon планує запустити 27 супутників Project Kuiper 9 квітня. Компанія збирається конкурувати зі SpaceX Ілона Маска, яка запустила понад 8000 супутників Starlink.
БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 та Nissan Navara для загону «Тайфун». Автівки оснащені Starlink, вартість проєкту понад 1 млн.грн.
Після коментарів Ілона Маска про Канаду, понад 80 автомобілів Tesla в Онтаріо були пошкоджені. Активісти у Монреалі облили фарбою дилерський центр Tesla.
У 2022-2024 роках Польща виділила 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів Starlink. Кошти пішли не тільки на закупівлю, а й на щомісячну оплату їхньої роботи.
Броварська громада продовжує підтримувати українських військових. Цього разу 72-ій бригаді передали екскаватор та 5 кунгів для Mitsubishi L200.
Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.
Британія та Франція розробляють план гарантування безпеки України. Він передбачає розміщення військ та створення коаліції держав для захисту від агресії рф.
Після зустрічі в Саудівській Аравії США відновили обмін розвідданими з Україною та постачання зброї. Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси HIMARS знову відправляються в Україну.
Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через Ясьонку на попередній рівень. Також він повідомив про нові пропозиції щодо припинення агресії РФ.
Прем'єр Польщі закликав до поваги партнерів після суперечки між Сікорським та Маском щодо Starlink. Конфлікт виник через заяви Маска про критичність Starlink для України та реакцію польського міністра.
Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на незгоду з політикою Білого дому. За його словами, без Starlink українські мережі зруйнувалися б через російське глушіння комунікацій.
Ілон Маск заявив, що його система Starlink є кістяком української армії, без якої фронт не встоїть. Французький Eutelsat готовий замінити термінали Starlink в Україні за підтримки ЄС.
США скоротили обмін розвідданими для наступальних операцій України, але продовжують надавати оборонну допомогу. Starlink продовжує працювати для українських військових на полі бою.
Французький оператор Eutelsat готовий замінити термінали Starlink в Україні та веде переговори з ЄС. Компанії знадобиться кілька місяців для забезпечення 40 000 терміналів за умови фінансової підтримки.
Центр протидії дезінформації РНБО спростував фейкову статтю CNN про перебої у роботі Starlink на фронті. Підтверджено, що такої публікації на ресурсах CNN не існує, а зображення є підробкою.