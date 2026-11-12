"Ми недовго раділи": "Флеш" пояснив, чому Starlink знову обмежив швидкість в Україні
Київ • УНН
Через нові обмеження Starlink ускладнився зв’язок із вертольотами та реактивними перехоплювачами "Шахедів". Раніше швидкість знижували до 161 км/год.
Через проблеми у роботі Starlink знову виникли проблеми зі зв’язком із вертольотами, які переслідують "Шахеди", та з реактивними перехоплювачами, які збивають реактивні "Шахеди". Про це повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.
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Швидкість роботи Starlink під час руху знову обмежили. Ми недовго раділи
За словами Бескрестнова, ймовірно, американська сторона буде посилатися на умови військового тарифного плану для України, але кілька років ці умови нікого не турбували.
До того ж будь-які умови можна змінювати й обговорювати, замість того, щоб залишати нашу країну без захисту неба
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого 12 листопада повідомив, що вже кілька днів фіксуються значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год.
Це не перші зафіксовані обмеження останнім часом. Минулого разу таке сталося у жовтні. Тоді швидкість роботи Starlink/Starshield була поновлена до більше ніж 400 км/год, зв'язок стабільний станом на 24 жовтня.