"Ми недовго раділи": "Флеш" пояснив, чому Starlink знову обмежив швидкість в Україні

Через проблеми у роботі Starlink знову виникли проблеми зі зв’язком із вертольотами, які переслідують "Шахеди", та з реактивними перехоплювачами, які збивають реактивні "Шахеди". Про це повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Швидкість роботи Starlink під час руху знову обмежили. Ми недовго раділи

За словами Бескрестнова, ймовірно, американська сторона буде посилатися на умови військового тарифного плану для України, але кілька років ці умови нікого не турбували.

До того ж будь-які умови можна змінювати й обговорювати, замість того, щоб залишати нашу країну без захисту неба