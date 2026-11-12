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The New York Times
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"Ми недовго раділи": "Флеш" пояснив, чому Starlink знову обмежив швидкість в Україні

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Через нові обмеження Starlink ускладнився зв’язок із вертольотами та реактивними перехоплювачами "Шахедів". Раніше швидкість знижували до 161 км/год.

"Ми недовго раділи": "Флеш" пояснив, чому Starlink знову обмежив швидкість в Україні

Через проблеми у роботі Starlink знову виникли проблеми зі зв’язком із вертольотами, які переслідують "Шахеди", та з реактивними перехоплювачами, які збивають реактивні "Шахеди". Про це повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Деталі

Швидкість роботи Starlink під час руху знову обмежили. Ми недовго раділи

- йдеться в його дописі.

За словами Бескрестнова, ймовірно, американська сторона буде посилатися на умови військового тарифного плану для України, але кілька років ці умови нікого не турбували.

До того ж будь-які умови можна змінювати й обговорювати, замість того, щоб залишати нашу країну без захисту неба

– зазначив "Флеш".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого 12 листопада повідомив, що вже кілька днів фіксуються значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год.

Це не перші зафіксовані обмеження останнім часом. Минулого разу таке сталося у жовтні. Тоді швидкість роботи Starlink/Starshield була поновлена до більше ніж 400 км/год, зв'язок стабільний станом на 24 жовтня.

Євген Устименко

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Володимир Зеленський
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