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The New York Times

"Мы недолго радовались": "Флеш" объяснил, почему Starlink снова ограничил скорость в Украине

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Из-за новых ограничений Starlink усложнилась связь с вертолётами и реактивными перехватчиками "Шахедов". Ранее скорость снижали до 161 км/ч.

"Мы недолго радовались": "Флеш" объяснил, почему Starlink снова ограничил скорость в Украине

Из-за проблем в работе Starlink вновь возникли проблемы со связью с вертолётами, которые преследуют "Шахеды", и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные "Шахеды". Об этом сообщил советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, передаёт УНН.

Детали

Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались

- говорится в его публикации.

По словам Бескрестнова, вероятно, американская сторона будет ссылаться на условия военного тарифного плана для Украины, но несколько лет эти условия никого не беспокоили.

К тому же любые условия можно менять и обсуждать, вместо того чтобы оставлять нашу страну без защиты неба

- отметил "Флеш".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого 12 ноября сообщил, что уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на оккупированных территориях действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч.

Это не первые зафиксированные ограничения за последнее время. В прошлый раз такое произошло в октябре. Тогда скорость работы Starlink/Starshield была восстановлена до более чем 400 км/ч, связь стабильна по состоянию на 24 октября.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Старлинк
Владимир Зеленский
Украина