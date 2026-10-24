Швидкість Starlink відновлено, до понад 400 км/год - міністр оборони

Швидкість роботи Starlink/Starshield поновлена до більше ніж 400 км/год, зв'язок стабільний. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара 24 жовтня, пише УНН з посиланням на DW.

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Відновлення швидкості Starlink/Starshield підтвердив міністр оборони України Євгеній Хмара після того, як раніше джерела в Міноборони повідомляли, що станом на ранок суботи, 24 жовтня Сили оборони України і фахівці міністерства фіксували, що швидкість роботи Starlink/ Starshield була поновлена до понад 161 км/год.

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Системи моніторингу міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield. Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв'язок стабільний - повідомив Хмара.

"Цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв'язку. Міністерство оборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink/Starshield", - прокоментував Хмара.

В інтерв'ю ABC News 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що можливості роботи Starlink лишалися обмеженими. За його словами, власник компанії SpaceX Ілон Маск знає про ситуацію, що виникла.

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Про обмеження швидкості роботи супутникових терміналів під час руху українських повітряних об'єктів стало відомо 14 жовтня. Обмеження ускладнили ударні місії проти російських військ і логістики на окупованій території, а також уповільнили роботу дронів-перехоплювачів, які використовуються для збиття російських "шахедів".

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Наразі офіційно залишається невідомим, з цим пов'язане таке обмеження швидкості. Президент США Дональд Трамп стверджував, що ні він, ні Ілон Маск таких наказів не віддавали, зазначає видання.

Програма Starshield - це захищена версія супутникової системи Starlink компанії SpaceX, призначена для державних і військових замовників.