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Скорость Starlink восстановлена, до более чем 400 км/ч - министр обороны

Киев • УНН

 • 1930 просмотра

Министр обороны Евгений Хмара заявил о стабильной связи Starlink/Starshield на скорости более 400 км/ч. Системы важны для фронта.

Скорость Starlink восстановлена, до более чем 400 км/ч - министр обороны

Скорость работы Starlink/Starshield восстановлена до более чем 400 км/ч, связь стабильна. Об этом 24 октября сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Восстановление скорости Starlink/Starshield подтвердил министр обороны Украины Евгений Хмара после того, как ранее источники в Минобороны сообщали, что по состоянию на утро субботы, 24 октября, Силы обороны Украины и специалисты министерства фиксировали, что скорость работы Starlink/ Starshield была восстановлена до более чем 161 км/ч.

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Системы мониторинга министерства обороны фиксируют восстановление скорости Starlink/Starshield. Фиксируем скорость более 400 км/ч, связь стабильна

- сообщил Хмара.

"Этот результат прежде всего важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи. Министерство обороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink/Starshield", - прокомментировал Хмара.

В интервью ABC News 23 октября Gрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможности работы Starlink оставались ограниченными. По его словам, владелец компании SpaceX Илон Маск знает о возникшей ситуации.

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Об ограничении скорости работы спутниковых терминалов во время движения украинских воздушных объектов стало известно 14 октября. Ограничения усложнили ударные миссии против российских войск и логистики на оккупированной территории, а также замедлили работу дронов-перехватчиков, которые используются для сбития российских "шахедов".

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В настоящее время официально остается неизвестным, с чем связано такое ограничение скорости. Президент США Дональд Трамп утверждал, что ни он, ни Илон Маск таких приказов не отдавали, отмечает издание.

Программа Starshield - это защищенная версия спутниковой системы Starlink компании SpaceX, предназначенная для государственных и военных заказчиков.

Юлия Шрамко

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