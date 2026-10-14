Ограничения Starlink могут лишить одного из немногих шансов на защиту от реактивных "шахедов" - "Флеш"

Starlink, ограничение работы которого зафиксировано в Украине, используют в наиболее эффективном решении для защиты от реактивных "шахедов". И "фактически своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов на защиту" от таких дронов. Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram 14 октября, пишет УНН.

Все пишут, что ограничение "Старлинка" повлияло на дальние миссии и фронтовую логистику, но есть другая большая для нас проблема. "Старлинк" используется в самом эффективном на данный момент решении (перехватчики) для защиты нашего неба от реактивных "Шахедов". Фактически своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных "Шахедов" - написал Бескрестнов.

Дополнение

Ранее 14 октября советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что этой ночью компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения.

Перед этим 14 октября бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что работа терминалов Starlink была ограничена сегодня ночью. Впоследствии Стерненко сообщил о сообщениях об усилении ограничений.

Глава МИД Польши обратился к Маску после сообщений об ограничении Starlink для Украины