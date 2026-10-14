Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху, пише УНН.

Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією - написав Бескрестнов у соцмережах 14 жовтня.

Нагадаємо

Раніше 14 жовтня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що роботу терміналів Starlink було обмежено сьогодні вночі.