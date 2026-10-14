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Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink

Київ • УНН

 • 2908 перегляди

SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Українські сили оборони не отримали попередження.

Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху, пише УНН.

Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією

- написав Бескрестнов у соцмережах 14 жовтня.

Нагадаємо

Раніше 14 жовтня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що роботу терміналів Starlink було обмежено сьогодні вночі.

Юлія Шрамко

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