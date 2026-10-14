Советник Зеленского подтвердил, что этой ночью были ограничения для Starlink
Киев • УНН
SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения. Украинские силы обороны не получили предупреждения.
Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов подтвердил, что этой ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения, пишет УНН.
Я подтверждаю, что сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорости 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией
Напомним
Ранее 14 октября бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что работа терминалов Starlink была ограничена сегодня ночью.