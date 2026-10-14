Цієї ночі було обмежено роботу Starlink - ексрадник міністра оборони

Роботу терміналів Starlink було обмежено сьогодні вночі. Це стверджує колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко 14 жовтня у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів "Starlink". У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій. Ймовірно, комапнія "SpaceX" вдалася до таких заходів на запит адміністрації Трампа. Звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють - написав Стерненко.

Доповнення

Двома днями раніше, 12 жовтня, радник президента України з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував чутки про можливе відключення супутникового інтернету Starlink для Збройних сил України, вказавши що вони є безпідставними та активно підігріваються ворожими Telegram-каналами, і зазначивши, що Ілон Маск - насамперед бізнесмен.