Цієї ночі було обмежено роботу Starlink - ексрадник міністра оборони
Київ • УНН
Сергій Стерненко заявив про перебої Starlink. Раніше чутки про відключення спростували.
Роботу терміналів Starlink було обмежено сьогодні вночі. Це стверджує колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко 14 жовтня у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів "Starlink". У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій. Ймовірно, комапнія "SpaceX" вдалася до таких заходів на запит адміністрації Трампа. Звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють
Доповнення
Двома днями раніше, 12 жовтня, радник президента України з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував чутки про можливе відключення супутникового інтернету Starlink для Збройних сил України, вказавши що вони є безпідставними та активно підігріваються ворожими Telegram-каналами, і зазначивши, що Ілон Маск - насамперед бізнесмен.