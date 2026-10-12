Маск - насамперед бізнесмен: "Флеш" прокоментував чутки про відключення Starlink Україні

Чутки про можливе відключення супутникового інтернету Starlink для Збройних сил України є безпідставними та активно підігріваються ворожими Telegram-каналами. Про це заявив радник президента України з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє УНН.

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За його словами, між Україною та компанією SpaceX налагоджені добрі й стабільні партнерські відносини.

Як тільки Маск підтримав допис Трампа, по ЗСУ, почали ходити чутки про можливе відключення Starlink. Ці чутки підігрівають ТГ канали ворога. У нас із компанією SpaceX налагоджені добрі та стабільні партнерські відносини - написав Бескрестнов у Telegram.

Він пояснив, що Ілон Маск - насамперед бізнесмен, а Україна приносить його компанії SpaceX значний прибуток, тому "Флеш" впевнений, що "ніхто Starlink в Україні не відключить".

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Напередодні бізнесмен Ілон Маск, який повернувся до команди американського лідера Дональда Трампа, долучився до критики Президента України, заявивши, що "Зеленський зайшов надто далеко".

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