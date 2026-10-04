"Їх Starlink посипляться вниз, як іграшки із ялинки": у рф пригрозили космічною війною у разі блокування "Рассвета"

дмитро медведєв. Фото: Delfi

"Блокування" російського супутникового угруповання "Рассвет" призведе до повноцінної космічної війни. Про це заявив заступник голови радбезу рф дмитро медведєв, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Це, сподіваюся, розуміють американці. Адже тоді їх низькоорбітальні супутники "Старлінк" посипляться вниз, як іграшки із засохлої ялинки - наголосив медведєв.

Нагадаємо

Україна закликала Сполучені Штати запровадити санкції проти кількох російських організацій, які, за її даними, допомагають розвивати московську мережу супутників "Рассвет", національну альтернативу Starlink від SpaceX.

кремль пригрозив "небезпечними наслідками", якщо Україна отримає Starlink для ударів углиб росії